Суперэлектромобиль от Tesla заставил пассажиров материться

Компания Tesla представила веселое видео реакции пассажиров на рекордное ускорение своего нового родстера стоимостью $200 000. Менее чем за 2 секунды четырёхместный спортивный электромобиль разгоняется с нуля до 60 миль (примерно 100 км в час). У многих были сомнения относительно утверждений Tesla в том, что машина сможет так разогнаться всего за 1,9 секунды. Ролик развеивает эти сомнения.

Новый родстер будет стоить $200,000 и пойдет в производство в 2020 году.

«Это будет самый быстрый автомобиль — с возможностью разгона до 100 миль в час, и эта скорость будет достигаться всего за 4,2 секунды», — сказал Илон Маск, представляя модель.

Спортивный автомобиль, о котором идёт речь, представляет собой обновленную версию родстера 2005 года — первого автомобиля из всех, когда-либо построенного этой компанией. Новый электрокар способен проехать 620 миль (1000 км) без подзарядки — и это тоже новый рекорд для электрических транспортных средств. Транспортное средство может похвастаться максимальной скоростью более 250 миль в час (400 км / ч). Это самый быстрый электромобиль, когда-либо проданный публике — он обогнал даже китайский гиперкар Nio EP9 all-electric, максимальная скорость которого «всего» 194 миль в час (310 км / ч). Ускорение от 0 до 60 миль в час является рекордным не только для электромобилей, но и для всех транспортных средств вообще, включая Bugatti Chiron , выпущенный в этом году.

Маск рассказал, что рассматривает возможность добавления системы ракетных двигателей к спортивному автомобилю, чтобы «резко» улучшить ускорение. Такое обновление, по его словам позволить электромобилям его компании даже летать. Дополнительные функции, которые Маск назвал «пакетом опций SpaceX », являются лишь одними из последних в длинной череде диковинных планов бизнесмена, некоторые из которых, действительно, привели компанию к успеху. Однако время покажет, не последует ли проект Roadster-SpaceX по стопам скучной кампании Маска, связанной с огнемётами против зомби: в своё время они дали простор для скептицизма в соцсетях. Илон Маск, тем не менее, утверждает, что ракетные двигатели, установленные на будущий родстер, будут «чисто электрическими», исключая использование любой бензиновой технологии в полностью электрическом спортивном автомобиле. Один из пользователей Twitter предположил, что Тесла будет использовать сжатый воздух в реактивных ускорителях, чтобы сохранить «электрочистоту» своего авто и достичь рекордного ускорения, о котором так печётся Маск.

В последние годы рынок электрических суперкаров вырос. По сравнению с двигателями внутреннего сгорания электродвигатели имеют более высокую удельную мощность и крутящий момент. Многие электромобили ускоряются быстрее, чем болиды Формулы-1.

Пятёрка самых быстрых серийных электромобилей выглядит так:

1) Rimac Concept Two: 0-60 миль (0-100 км) за 1.85 секунды

2) Roadster next generation от Tesla: 0-60 миль за 1.9 секунды

3) Aspark Owl: 0-60 миль за 1.921 секунды

4) Faraday Future FF 91: 0-60 за 2.39 секунды

5) Model S P100D от Tesla: 0-60 за 2.4 секунды