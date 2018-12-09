Суперэлектромобиль от Tesla заставил пассажиров материться 

Компания Tesla представила веселое видео реакции пассажиров на рекордное ускорение своего нового родстера стоимостью $200 000. Менее чем за 2 секунды четырёхместный спортивный электромобиль разгоняется с нуля до 60 миль (примерно 100 км в час). У многих были сомнения относительно утверждений Tesla в том, что машина сможет так разогнаться всего за 1,9 секунды. Ролик развеивает эти сомнения.
Новый родстер будет стоить $200,000 и пойдет в производство в 2020 году.
«Это будет самый быстрый автомобиль — с возможностью разгона до 100 миль в час, и эта скорость будет достигаться всего за 4,2 секунды», — сказал Илон Маск, представляя модель.
Спортивный автомобиль, о котором идёт речь, представляет собой обновленную версию родстера 2005 года — первого автомобиля из всех, когда-либо построенного этой компанией. Новый электрокар способен проехать 620 миль (1000 км) без подзарядки — и это тоже новый рекорд для электрических транспортных средств. Транспортное средство может похвастаться максимальной скоростью более 250 миль в час (400 км / ч). Это самый быстрый электромобиль, когда-либо проданный публике — он обогнал даже китайский гиперкар Nio EP9 all-electric, максимальная скорость которого «всего» 194 миль в час (310 км / ч). Ускорение от 0 до 60 миль в час является рекордным не только для электромобилей, но и для всех транспортных средств вообще, включая Bugatti Chiron, выпущенный в этом году.
Маск рассказал, что рассматривает возможность добавления системы ракетных двигателей к спортивному автомобилю, чтобы «резко» улучшить ускорение. Такое обновление, по его словам позволить электромобилям его компании даже летать. Дополнительные функции, которые Маск назвал «пакетом опций SpaceX», являются лишь одними из последних в длинной череде диковинных планов бизнесмена, некоторые из которых, действительно, привели компанию к успеху. Однако время покажет, не последует ли проект Roadster-SpaceX по стопам скучной кампании Маска, связанной с огнемётами против зомби: в своё время они дали простор для скептицизма в соцсетях. Илон Маск, тем не менее, утверждает, что ракетные двигатели, установленные на будущий родстер, будут «чисто электрическими», исключая использование любой бензиновой технологии в полностью электрическом спортивном автомобиле. Один из пользователей Twitter предположил, что Тесла будет использовать сжатый воздух в реактивных ускорителях, чтобы сохранить «электрочистоту» своего авто и достичь рекордного ускорения, о котором так печётся Маск.
В последние годы рынок электрических суперкаров вырос. По сравнению с двигателями внутреннего сгорания электродвигатели имеют более высокую удельную мощность и крутящий момент. Многие электромобили ускоряются быстрее, чем болиды Формулы-1.
Пятёрка самых быстрых серийных электромобилей выглядит так:
1) Rimac Concept Two: 0-60 миль (0-100 км) за 1.85 секунды
2) Roadster next generation от Tesla: 0-60 миль за 1.9 секунды
3) Aspark Owl: 0-60 миль за 1.921 секунды
4) Faraday Future FF 91: 0-60 за 2.39 секунды
5) Model S P100D от Tesla: 0-60 за 2.4 секунды