В России отзывают новые VW Touareg

Концерн Volkswagen официально объявил на территории России новую отзывную кампанию, в которой примут участие внедорожники Touareg, нашедшие своих владельцев в нынешнем году. Количество отзываемых машин сравнительно невелико, но причина выглядит достаточно серьезной.

У 178 внедорожников Volkswagen Touareg обнаружили возможную проблему с ремнями безопасности. Как сообщается на сайте Росстандарта, заявившего о старте отзывной кампании, под угрозой находится пассажир заднего правого сиденья.

Как выяснилось, замок ремня безопасности этого кресла не соответствует требованиям по прочности. Производитель обтекаемо заявляет, что в аварийной ситуации ремень безопасности может не обеспечить защиту пассажира, но, судя по всему, имеется в виду вероятность рассоединения ремня и замка в случае столкновения. О каких-либо зарегистрированных инцидентах, связанных с причиной отзыва, не сообщается.

Владельцам отзываемых внедорожников придется посетить сертифицированную сервисную станцию, где замок ремня будет заменен в сборе. Все работы будут произведены бесплатно. Обладателей отзывных экземпляров VW Touareg индивидуально проинформируют о необходимости посетить дилера.

Впрочем, проверить свой автомобиль на предмет участия в сервисной акции лучше самостоятельно, не дожидаясь звонка от "официалов". Это легко сделать, сопоставив VIN-код собственной машины со списком номеров, которые открыто публикует Росстандарт.