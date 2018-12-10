Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России отзывают новые VW Touareg 

Автовести 1 час назад
Фото: © vw
Концерн Volkswagen официально объявил на территории России новую отзывную кампанию, в которой примут участие внедорожники Touareg, нашедшие своих владельцев в нынешнем году. Количество отзываемых машин сравнительно невелико, но причина выглядит достаточно серьезной.
У 178 внедорожников Volkswagen Touareg обнаружили возможную проблему с ремнями безопасности. Как сообщается на сайте Росстандарта, заявившего о старте отзывной кампании, под угрозой находится пассажир заднего правого сиденья.
Как выяснилось, замок ремня безопасности этого кресла не соответствует требованиям по прочности. Производитель обтекаемо заявляет, что в аварийной ситуации ремень безопасности может не обеспечить защиту пассажира, но, судя по всему, имеется в виду вероятность рассоединения ремня и замка в случае столкновения. О каких-либо зарегистрированных инцидентах, связанных с причиной отзыва, не сообщается.
Владельцам отзываемых внедорожников придется посетить сертифицированную сервисную станцию, где замок ремня будет заменен в сборе. Все работы будут произведены бесплатно. Обладателей отзывных экземпляров VW Touareg индивидуально проинформируют о необходимости посетить дилера.
Впрочем, проверить свой автомобиль на предмет участия в сервисной акции лучше самостоятельно, не дожидаясь звонка от "официалов". Это легко сделать, сопоставив VIN-код собственной машины со списком номеров, которые открыто публикует Росстандарт.
Автовести: последние новости
Медведев утвердил изменения в ПДД: появятся новые знаки и разметка Новый Volkswagen Golf: первое изображение Renault начала продавать соперников Lada Vesta Cross и Xray Cross
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый электрокар VW будет стоить, как дизельный «Гольф»
Porsche готовит новинки для России
Суперэлектромобиль от Tesla заставил пассажиров материться
Nissan Juke нового поколения задерживается
Ford возродит классический Bronco1
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение