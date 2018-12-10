VW Atlas Cross Sport замечен в деле и без камуфляжа

Весной 2018 года на автошоу в Нью-Йорке немецкий автогигант Volkswagen порадовал публику очень эмоциональным концептом Atlas Cross Sport, а теперь уже серийная версия модели была замечена во всей красе во время ходовых испытаний на дорогах Китая.

Серийный Atlas Cross Sport остался очень близок к прототипу — это по-прежнему стильный кроссовер-купе. Но и без упрощений также не обошлось — по пути к конвейеру хадний бампер растерял значительную часть своей эксцентричности, дверные ручки переехали выше и уже не образуют единый росчерк с подоконной подштамповкой, изменилась форма задних фонарей.

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В то же время, прямоугольные колесные арки в пластиковой защите очень точно передают строгий дух дизайна оригинального Volkswagen Atlas, разбавленный спортивной ноткой в виде ниспадающей крыши и заваленных вперед задних стоек. Фактически, перед нами "Audi Q8 для бедных", хотя и на совсем другой, более простой платформе. Производитель уже успел сообщить, что сборка Atlas Cross Sport будет налажена на его американском заводе в штате Теннесси, откуда на российский рынок поставляются VW Teramont.

Напомним, что концепт Atlas Cross Sport был оснащен гибридной силовой установкой на базе 3.6-литрового бензинового V6 и двух электродвигателей. Однако, в серию такое решение не пойдет — вместо этого модель разделит силовые агрегаты с обычным Atlas. Таким образом, кроссовер-купе получит 2.0-литровую турбо-чеверку мощностью 235 л.с. и с крутящим моментом 349 Нм, а также 3.6 л V6 на 276 л.с. / 360 Нм. Моторы будут работать в паре с 8-ступенчатым "автоматом". За доплату доступен полный привод.

Цена на 5-местный кроссовер Фольксваген пока не озвучена, но можно предположить, что она будет даже чуть ниже 7-местного Atlas, за который в Штатах просят 31 тысячу долларов.