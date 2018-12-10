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Назван самый популярный премиальный бренд в России 

Автовести 4 часа назад
Фото: © bmw
Итоги ноябрьских продаж автомобилей оказались для премиального сегмента даже более вдохновляющими, чем для всего авторынка России в целом. Активный рост продаж подавляющего числа премиальных брендов привел к смене лидера этого сегмента.
Всего в России зарегистрировано 14 брендов, официально считающихся премиальными, и 11 из них в ноябре продемонстрировали рост продаж. Компания Cadillac в ноябре нынешнего года продала ровно столько же машин, сколько и годом ранее (101 автомобиль), таким образом, ее рост оказался нулевым. А вот один из традиционных лидеров премиального рынка, Mercedes-Benz, по данным агентства "Автостат" проиграл 2%, реализовав в ноябре 3 136 машин.
Это обстоятельство, а также 17-процентный рост популярности одного из главных конкурентов Mercedes-Benz позволил бренду BMW выбиться в лидеры сегмента— в ноябре россияне приобрели 3 250 машин. На третьем месте среди премиальных игроков с показателем в 2 101 автомобиль оказался Lexus. Кроме того, в пятерку лидеров вошли также компании Audi и Land Rover.
Интересно, что самый большой рост продаж в ноябре показала марка Jeep: в нашей стране было продано 172 машины этого бренда, что означает рост в 121%. А вот для бренда Smart этот месяц оказался неудачным: популярность марки снизилась сразу на 84%.
Всего же в последний месяц осени россияне приобрели 13 869 автомобилей брендов, относящихся к премиальным. Таким образом, люксовый сегмент рынка вырос на 13,9% на фоне общего роста продаж в 10,9%.
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