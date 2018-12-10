Toyota подготовит для гонок еще один вариант новой «Супры»

«Тойотовское» спортивное подразделение Gazoo Racing опубликовало тизер концепта под названием GR Supra Super GT. Автомобиль представят на автосалоне в Токио, который пройдет с 11 по 13 января.

Прототип даст представление о том, как будет выглядеть гоночная версия купе Toyota Supra нового поколения, предназначенная для японского чемпионата Super GT. Информации об этом автомобиле пока нет. На тизере лишь видно, что машина получит массивный задний диффузор и антикрыло.

Помимо версии для чемпионата Super GT, компания Toyota также сделает еще один гоночный вариант «Супры». Этот автомобиль будет участвовать в американской гоночной серии NASCAR, в дивизионе Xfinity Series. Публичный дебют машины состоится 16 февраля в Дейтоне.

Предсерийный прототип гражданской Toyota Supra нового поколения показали в июле на Фестивале скорости в Гудвуде. Позже появилась информация об оснащении и двигателях купе, а также изображения его интерьера.

Товарный экземпляр «Супры» компания представит в январе на автосалоне в Детройте.