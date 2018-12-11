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В России проверят качество бензина 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Роскачество, Минпромторг и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) запускают проект по исследованию качества бензина, сообщает ТАСС.
Пилотная проверка будет проведена в 2019 году на 100 АЗС Ставропольского края, после чего подобные программы будут запущены и в других регионах страны. Топливо исследуют по 30 критериям качества и безопасности, включающим соответствие заявленному виду бензина, наличие примесей.
Ранее сообщалось, что в России урегулируют производство бензина с биоэтанолом — в законодательстве появятся соответствующие нормы.
Авторы инициативы отмечают, что одним из направлений развития биоэнергетики является производство биотехнологий, позволяющих получать энергию из возобновляемых источников сырья. Производство биоэтанола из различных видов растительного сырья может решить эту задачу.
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