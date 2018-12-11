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Нейронные штрафы: как камеры ГИБДД смогут распознавать марки машин 

Авторамблер + ещё 1 58 минут назад
Фото: Авторамблер
Появились подробности о новом ПО для комплексов фиксации нарушений, которое будет распознавать марки автомобилей по тому же принципу, что и лица.
Объявлен победитель тендера на разработку программного обеспечения для камер, способного распознавать типы, марки, модели и номера автомобилей: им стала компания ООО «Стандартпроект». На разработку ПО будет потрачено 189,2 млн рублей, а еще в 25,7 млн рублей обойдется сама платформа для анализа транспортных потоков, поставщиком которой является VisionLabs (на четверть принадлежит "Сбербанку").
По информации «Известий», создание нейросети будет завершено в ближайшие недели, а уже в конце месяца камеры на улицах Москвы начнут автоматически определять марки машин и рассылать штрафы по основным нарушениям — за превышение скорости и пересечение двойной сплошной.
Для этого программу «обучат» распознавать 103 самые популярные (по версии Центра организации дорожного движения) модели автомобилей в Москве и Подмосковье. В этот список вошли распространенные иномарки, в том числе и азиатских автопроизводителей, уточнили в ЦОДД. Кроме того, нейросеть сможет опознать машину, которая давно снята с конвейера — например, «Москвич».
Предполагается, что использование ПО позволит разгрузить базы данных ЦОДД и МВД на 20%. Дело в том, что сейчас комплексы фиксации нарушений способны только определить регистрационный номер транспортного средства, а уже по нему из базы выгружается информация об автомобиле и его владельце. Из-за этого случаются ошибки: если вдруг камера ошиблась в одной букве, то запрос был составлен не на ту машину и к ответственности привлекают невиновного водителя. Разработчики системы учтут ситуации, в которых марка не соответствует регистрационным знакам: в этом случае нейросеть направит материалы сотруднику центра на перепроверку.
Как сообщал «Авторамблер», на сегодняшний день в столице насчитывается более 1,5 тыс. комплексов фиксации нарушений. По данным столичного дептранса, за 10 месяцев 2018 года с помощью камер было вынесено более 25 млн штрафных постановлений. Для сравнения, аналогичный показатель за весь 2017 год составил 24,6 млн
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