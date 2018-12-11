Hyundai Palisade — богатырь из Южной Кореи

Южнокорейский производитель Hyundai представил в конце ноября 2019 года флагман своей линейки внедорожников. Автомобиль назвали Palisade — в честь элитного жилого района Лос-Анджелеса и россыпи прибрежных калифорнийских островов.

Официальное знакомство с Хендай Палисад состоялось также в "Городе ангелов", в стенах ежегодного международного автосалона. Представители марки уже успели сообщить, что полноразмерный внедорожник появится в продаже ближе к концу 2018 года, но пока только у себя на родине в Южной Корее.

На мировой рынок и в Россию Палисад начнут поставлять ближе к середине 2019 года. Создатели автомобиля прогнозируют старт цены с 31 000 долларов, но к моменту полномасштабных продаж цифра с высокой степенью вероятности изменится в большую сторону.

Вице-президент корейского бренда Майк О'Брайен сообщил, что Палисад — важная разработка для компании. Внедорожник пришел на смену удлиненному семиместнику Grand Santa Fe и расширил его возможности в техническом аспекте. Увеличились и габариты, что позволило более комфортно разместиться пассажирам.

Яркая индивидуальность «корейца»

Внедорожник получил выразительную внешность, которая запоминается и выделяет автомобиль в плотном городском трафике. Он отличается от других моделей Hyundai, но его сложно перепутать с другими марками, например, стильными, но максимально унифицированными в дизайнерском плане китайскими кроссоверами.

Рассматривая экстерьер Palisade, стоит уделить внимание двухсекционной оптике. В верхнем блоке размещены ходовые огни, указатели поворота — jн выполнен в форме раскосых восточных глаз. Ниже расположилась объемная секция с противотуманной оптикой. Она включает фары для освещения проезжей части непосредственно перед автомобилем и дальнего пространства.

Гармонично дополняет компактные осветительные приборы огромная решетка радиатора. Это сложная конфигурация, украшенная массивным фирменным знаком производителя. В целом дизайн передней части напоминает Cadillac Escalade . К корме линия крыши не скатывается, придавая «корейцу» угловатую форму, как у массивных североамериканских одноклассников.

В боковой проекции внедорожник демонстрирует грубую мощь. Высокая посадка с внушительными колесными арками придает автомобилю солидность. Даже не зная технических характеристик, кажется, что Палисад сможет преодолеть любые препятствия, проехать по экстремальному бездорожью. В базовой комплектации на Palisade устанавливаются 18-дюймовые легкосплавные диски — их диаметр может увеличиваться до 20 дюймов.

Дизайн кормы внедорожника выглядит уникальным, но при детальном рассмотрении появляются ассоциации с кроссоверами SsangYong . Форма стоек, наклон ветрового стекла похожа на Mercedes GLE. Но не стоит обвинять разработчиков в плагиате — они собрали элементы дизайна, которые создали экстерьер премиум-класса. На дороговизну указывает хромированная отделка бокового остекления.

Внушительные габариты внедорожника не мешают показывать хорошую аэродинамику — 0,33 Cd. Это цифры для данного класса позиционируются как «средний+».

Внутреннее обустройство Palisade

Внедорожник вмещает 7–8 человек. Второй пассажирский ряд может комплектоваться сплошным сидением или двум отдельными, третий ориентирован на трех человек. Объем багажного отделения не впечатляет — 510 литров пространства. Если сложить второй ряд пассажирских кресел, багажник увеличится до 1297 литров. Когда убираются кресла, расположенные сразу за водителем, освобождается 2000 литров пространства.

Сидения водителя и пассажира оснащены электроприводом, подогревом и вентиляцией, обшиты кожей Nappa. Опционно можно заказать функцию массажа. Такую же комплектацию получили раздельные сидения первого пассажирского ряда.

Приборная панель внедорожника комбинированная — это аналоговый спидометр, тахометр и сенсорный монитор, на который выводится техническая информация, изображения камер бокового вида. Информационно-развлекательная система поддерживает функцию выполнения голосовых команд, сервисы Apple CarPlay, Android Auto, передачу данных через Bluetooth. Управление осуществляется с помощью 10-дюймового сенсорного экрана.

Вместо привычного рычага трансмиссии передачи переключаются кнопками. Пока не известно, как это инновационное решение повлияет на комфорт управления автомобилем, и насколько быстро владельцы адаптируются к подобной схеме. Селектор режимов езды размещен в центральном тоннеле, как и кнопки переключения передач. Также здесь сосредоточены элементы управления климатическим оборудованием.

Для обеспечения комфорта салон внедорожника оснастили 16 подстаканниками, 8 разъемами USB. Есть модуль для беспроводной зарядки мобильных устройств. За доплату доступна установка премиальной аудио-системы от Infinity

Техническая начинка

Palisade унаследовал техническую платформу от нового Santa Fe. При этом Майк О'Брайен говорит о многочисленных доработках, благодаря которым была создана новая база. Палисад предлагает несколько режимов вождения:

Comfort — стандарт, обеспечивающий легкой управление автомобилем;Smart — ориентирован на экономию топлива. Актуален в городских условиях;Sport — предлагает агрессивный режим вождения;Snow — мотор добавляет мощи для прохождения снежных заносов.

«Кореец» комплектуется 3.8-литровым силовым агрегатом V6 типа Аткинсон мощностью 291 л. с. и крутящим моментом 355 Нм при 6000 об/мин. Использование термодинамичного цикла Аткинсона ориентировано на снижение расхода топлива. Прогнозируется поставка на внутренний рынок автомобилей с 202-сильным турбированным дизельным мотором объемом 2.2 литра. Двигатели комплектуются 8-режимной автоматической трансмиссией. Насколько они конкурентны в части расхода топлива, пока неизвестно.

Примечательно, что внедорожник таких внушительных размеров (длина — 4915 мм, ширина — 1975 мм, высота — 1750 мм, колесная база — 2900 мм) планируют поставлять с передним приводом, а полный будет доступен опционно. Подвеска Палисада пружинная без пневмоэлементов. Внедорожник способен буксировать прицеп весом до 2.3 тонны.

Безопасность

Создатели Palisade стремятся получить высокие оценки по результатам краш-тестов, поэтому оснастили внедорожник 7 подушками безопасности. Кроме того, водителю будут помогать следующие электронные системы:

Forward Collision Avoidance Assist — предупреждает о возможной аварии;Forward Collision Warning — сообщает об угрозе лобового столкновения;Lane Keeping Assist — предупреждает о выезде за пределы полосы движения;Lane Departure Warning — отслеживает движение в пределах полосы;Driver Attetion Warning — помощник, который следит за состоянием водителя, сообщает об усталости;High Beam Assist — переключение света фар в зависимости от дорожной ситуации;Rear Cross-Traffic Alert — поможет при выезде задним ходом избежать столкновений;Advanced Driver Assistance System — способствует правильному принятию решений водителем в стрессовых, сложных ситуациях;Safe Exit Assist — поможет избежать повреждений при открытии дверей на парковке.

На фоне не очень выразительной технической составляющей (мощность двигателя, передний привод, пружинная подвеска) Палисад предлагает продвинутый пакет систем безопасности. Он позволит рассчитывать на высокую официальную оценку профильных экспертных организаций. Но реальные возможности внедорожника по защите водителя и пассажиров при столкновении покажут только краш-тесты.

Маркетинговая политика

На фоне таких цифр коммерческие показатели Grand Santa Fe совсем незначительны. Палисад создавался, чтобы войти в число топовых внедорожников полноразмерного сегмента. Корейский производитель ориентируется на североамериканский рынок, где доля продаж больших вездеходов в 2019 году, по прогнозам экспертов, составит 1 500 000 единиц. При этом из неофициальных источников стало известно, что Palisade будет ограниченно вводиться на рынки разных стран. Это связано с тем, что у руководства корейского бренда есть понимание — большой внедорожник не везде будет востребован.

Управляющий компании Hyundai в России сообщил в интервью, что с большой долей вероятности Палисады появятся в автосалонах на территории РФ. Рассматривается вопрос налаживания сборки автомобилей в Калининграде.

Резюме

Palisade — большой внедорожник Hyundai, сочетающий технологичность со стильным дизайном. Очевидно, что разработчики пожертвовали техническими характеристиками ради комфорта и безопасности. Палисад выполнен в традиционном стиле азиатской практичности, где ставка делается на оснащенность, нет излишеств в части отделки. Автомобиль ориентирован на семейные поездки, корпоративные перевозки. Пока неизвестны реальные ходовые характеристики, но по внешним признакам внедорожник создавался для поездок по пересеченной местности. Вполне возможно, что Палисад будет доработан с учетом потребностей рынка.