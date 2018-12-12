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Штраф за выключенный ближний свет хотят увеличить 

Авторамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: Авторамблер
С идеей внести в КоАП соответствующие поправки выступили эксперты Российской общественной инициативы.
Свою инициативу они объясняют тем, что в пасмурную погоду и темное время суток автомобили с выключенными фарами становятся "невидимками". За пренебрежение правилами безопасности водителей предлагают наказывать штрафом в размере 2,5 тыс. рублей, сообщает МК".
Эта сумма в пять раз превышает действующий штраф за нарушения правил использования внешних световых приборов, который составляет 500 рублей. Более того, в КоАП предусмотрена альтернатива денежной санкции — инспектор может вынести предупреждение водителю, пойманному на вождении автомобиля с выключенными фарами или дневными ходовыми огнями. Эксперты предлагают и вовсе исключить предупреждение из закона.
Еще одно предложение Российской общественной инициативы касается использования самодельных ходовых огней либо непредусмотренных заводской комплектацией или конструкцией транспортного средства. Эксперты предлагают жестко регулировать установку таких лампочек.
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