BMW X4 M 2019 года в минимальном камуфляже замечен в Калифорнии

Прототип нового X4 M был только что замечен в Калифорнии, в минимальном камуфляже, но это не смогло скрыть некоторые его конструктивные особенности. Хоть задняя часть кузова полностью покрыта лентой, вид сбоку показывает линию багажника и линию крыши X4 M, а также усиленные колесные арки, характерные для продуктов из пакета M.

Прототип также оснащен колесами М-дизайна с черным покрытием и черной отделкой по краям окна. На крыше расположен тонкий спойлер, а багажник приобрел свою собственную губу. В нижней задней части кузова, можно заметить двойные трубы вместе с диффузором, характерные для автомобилей M. К сожалению, нет вида автомобиля спереди, но, судя по недавних шпионских фотографиях, можно ожидать, что внешний интерфейс будет имитировать тот, что был на G05 X5, возможно с небольшими изменениями.

Как на самом деле будет выглядеть BMW X4 M F98, мы увидим не ранее 2019 года на официальной презентации нового X4 M. Пока не ясно, сколько лошадиных сил BMW Х4 M отправляются в гонку за корону среди внедорожников. Известно лишь, что новый двигатель BMW S58 дебютирует в 2019 году в X3 M и X4 M, техническая база — это проверенный B58. Пока остается не ясным — мюнхенская атака с 500 сильным двигателем начнется прямо в начале нового поколения двигателей, или баварцы зарезервируют этот уровень производительности на более поздние этапы для новых моделей BMW.

В любом случае, также возможно, что BMW X4 M атакует своих конкурентов до 510 л.с. с небольшим дефицитом мощности «всего» около 470 л.с., чтобы позволить себе увеличить производительность в будущем. С точки зрения производительности, BMW X4 M F98 сможет разгоняться от 0 до 100 км / ч менее чем за четыре секунды благодаря BMW M xDrive, который был адаптирован для внедорожников.