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Причина, по которой нельзя жать на тормоз левой ногой 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Современные водители, используя возможности интернета, очень часто пытаются перенять некоторые умения и манеру вождения у спортивных гонщиков. Рассмотрим вариант нажатия педали тормоза левой ногой.
Такой прием торможения был впервые использован финским автогонщиком Рауно Аалтоненом. Гонщик экспериментальным методом вычислил, что для осуществления маневра резкого поворота, оптимальным является тот вариант, когда педаль тормоза нажимается левой ногой.
В такой ситуации обороты двигателя остаются оптимальными и после осуществления маневра не потребуется тратить время на восстановление оборотов.
Увы, но такой метод совершенно не приемлем для езды на собственном автомобиле. От такого сочетания (максимальные обороты и прекращение вращения колес) очень сильно страдает сцепление. Если автомобиль оснащен АКПП, то есть риск повреждения гидротрансформатора.
Наверное в какой-то экстренной ситуации такой маневр был бы полезен.
Но чтобы овладеть таким приемом придется много тренироваться на специальном полигоне, потому как в городе есть риск попасть в ДТП.
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