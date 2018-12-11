Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW разработала революционную автомобильную платформу 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: carscoops.com
Главной достопримечательностью стенда BMW на автосалоне в Лос-Анджелесе был концепт Vision iNext, но в рукаве баварского автогиганта оказался припасен еще один козырь — универсальная автомобильная платформа.
По информации компании, новая архитектура, разработанная BMW, может использоваться в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, в гибридных и заряжаемых гибридных автомобилях, а также в чисто электрических моделях, позволяя выпускать их все на одной производственной линии.
Именно эта новая платформа станет основной серийной версии iNext, выход которой ожидается в 2021 году. Ее гениальность заключается в ее гибкости — созданной BMW возможности обьединить электрическую силовую установку с коробкой передач и силовой электроникой в одно устройство.
Новая архитектура предоставит BMW идеальное решение, независимо от того, какой вектор развития выберет автомобильная индустрия в ближайшие годы. Если двигатели внутреннего сгорания задержатся дольше, чем ожидается, BMW будет к этому готова, если массовую популярность наберут гибриды, BMW также имеет ответ на это, и даже если электромобили захватят мир в ближайшие годы, немецкая компания снова будет на коне.
Но гибкость в конструкции силовых агрегатов не единственное, что может предложить новая платформа. Она должна помочь использовать на iNext достаточно мощную батарею, чтобы обеспечить внедорожнику пробег в 700 километров на одной зарядке, и позволит устанавливать автономные системы управления 4 и 5 уровней, если они будут разрешены для всеобщего пользования.
LiveCars.Ru: последние новости
ВАЗовский мотор могут начать ставить на модели Renault Toyota представит новый концепт GR Supra GT на автосалоне в Токио У Mazda возникли проблемы с двигателем для нового спорткара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя жать на тормоз левой ногой
Lada на 2 месте в мире. В чем лукавство статистики?1
BMW X4 M 2019 года замечен в Калифорнии
Hyundai Palisade — богатырь из Южной Кореи1
Модели Renault могут получить ВАЗовский мотор1
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение