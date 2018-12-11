BMW разработала революционную автомобильную платформу

Главной достопримечательностью стенда BMW на автосалоне в Лос-Анджелесе был концепт Vision iNext, но в рукаве баварского автогиганта оказался припасен еще один козырь — универсальная автомобильная платформа.

По информации компании, новая архитектура, разработанная BMW, может использоваться в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, в гибридных и заряжаемых гибридных автомобилях, а также в чисто электрических моделях, позволяя выпускать их все на одной производственной линии.

Именно эта новая платформа станет основной серийной версии iNext, выход которой ожидается в 2021 году. Ее гениальность заключается в ее гибкости — созданной BMW возможности обьединить электрическую силовую установку с коробкой передач и силовой электроникой в одно устройство.

Новая архитектура предоставит BMW идеальное решение, независимо от того, какой вектор развития выберет автомобильная индустрия в ближайшие годы. Если двигатели внутреннего сгорания задержатся дольше, чем ожидается, BMW будет к этому готова, если массовую популярность наберут гибриды, BMW также имеет ответ на это, и даже если электромобили захватят мир в ближайшие годы, немецкая компания снова будет на коне.

Но гибкость в конструкции силовых агрегатов не единственное, что может предложить новая платформа. Она должна помочь использовать на iNext достаточно мощную батарею, чтобы обеспечить внедорожнику пробег в 700 километров на одной зарядке, и позволит устанавливать автономные системы управления 4 и 5 уровней, если они будут разрешены для всеобщего пользования.