Миллион километров в российских условиях — грандиозный пробег Lexus LX

Благодаря высочайшему качеству и надежности автомобилей Lexus зафиксирован один из самых больших показателей пробега среди роскошных флагманских внедорожников LX 470 в России — 1 миллион километров.

· Автомобиль был приобретен московской компанией в 2006 году и на протяжении всего срока эксплуатации обслуживался у официального дилера Lexus.

Lexus LX 470 2006 года стал автомобилем с официально зафиксированным миллионным пробегом среди транспортных средств бренда Lexus, официально проданных в России.

Lexus сообщает о миллионном пробеге Lexus LX 470, официально проданного на территории России. Высочайшее качество и надежность автомобилей Lexus позволили внедорожнику проехать более миллиона километров в российских условиях. В 2018 году одометр роскошного LX 470 достиг отметки в 999 999 км. Это означает, что фактический пробег автомобиля превысил 1 миллион километров.

Lexus

Lexus LX 470 серебристого цвета в комплектации R1, оснащенный 4,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 234 л.с. и 5-ступенчатой АКП, был произведен в 2006 году. В октябре того же года автомобиль был продан официальным дилерским центром Лексус-Левобережный, входящим в состав ГК «БИЗНЕС КАР». С самого начала эксплуатации владелец обслуживал свой Lexus LX 470 исключительно у официального дилера бренда. Этот факт подтверждается как отметками в сервисной книжке, так и сохранившимися заказ-нарядами.

Lexus

С 2006 года в процессе эксплуатации у Lexus LX 470 были заменены радиатор, генератор и кондиционер, однако за все время использования у его владельца не возникало серьезных неисправностей. При этом, по словам владельца, до достижения пробега 500 000 км какие-либо проблемы вообще отсутствовали. Этот факт доказывает превосходное качество и надежность автомобилей Lexus и высокие стандарты сервиса у официальных дилеров бренда. Примечательно, что именно дилерский центр Лексус-Левобережный, где был приобретен автомобиль, в 2017 и 2018 годах стал лауреатом престижной награды Kiwami Award, вручаемой за великолепную работу и верность принципу высочайшего уровня обслуживания клиентов.

Хотя в мире существует немало автомобилей Lexus с миллионным пробегом, данный Lexus LX 470 позволил официально зафиксировать один из самых высоких показателей в России. Как пояснил владелец, столь большой пробег стал результатом использования LX 470 в качестве корпоративного автомобиля: машина никогда не простаивала и проходила в день по 200-500 км.

«Мы гордимся качеством своих автомобилей. Внедорожник Lexus LX 470, прошедший более миллиона километров в суровых российских условиях, — яркое свидетельство высоких стандартов производства автомобилей Lexus, а также признание нашей работы самыми строгими судьями — клиентами. Мы благодарим владельца данного внедорожника за лояльность к бренду Lexus», — отметил Джон Томсон, управляющий директор по продажам и маркетингу, послепродажному обслуживанию и развитию бренда Lexus в России.

Lexus

После официальной фиксации миллионного пробега владелец автомобиля сдал свой LX 470 в trade-in. Он отметил удобство и оперативность процедуры оформления автомобиля по данной программе Lexus — вся оценка, включая диагностику в дилерском центре, заняла менее одного часа. После этого клиент приобрел новый Lexus, поскольку на собственном опыте убедился в надежности автомобилей бренда.

«Мы убедились, что надежнее Lexus на рынке ничего нет. Автомобиль за все эти годы не доставлял хлопот, ни разу не подвел неожиданной неисправностью, заводился в самый сильный мороз, проезжал там, где буксовали грузовики. Даже двигатель ни капли масла не брал. Только после пробега 500 000 км его расход стал расти, — рассказал Юрий Николаевич, владелец Lexus LX 470.

Lexus

Выбор нового автомобиля пал на новый роскошный LX 570 в комплектации Premium. Теперь уже бывший владелец автомобиля с миллионным пробегом уверен, что новый внедорожник прослужит дольше предшественника и сможет не только повторить достижение LX 470, но и превзойти его.

О бренде Lexus:

Бренд Lexus был создан в 1989 году и завоевал всемирную известность благодаря стремлению к совершенству, выдающемуся качеству и передовой высокотехнологичной продукции, а также уникальному подходу к работе с клиентами. Традиционные ценности Lexus, такие как бесподобное качество сборки, роскошный интерьер и современные технологии, усиливаются применением философии дизайна «L-finesse».

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