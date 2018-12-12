Кто и зачем оснащал «Жигули» автоматическими коробками передач

Многие уверены, что до «Гранты» АвтоВАЗ не выпускал автомобилей с автоматической трансмиссией. На самом деле, так оно и есть, но силами сторонних организаций «двухпедальные» версии тольяттинских моделей выводились на дороги ещё много лет назад.

Peugeot, Chevrolet, Rover, Jaguar, Началась «автоматизация» с первых моделей «Жигулей». Так как они были пусть и основательно модернизированной, но всё же копией автомобиля Fiat 124, европейские дилеры ради увеличения привлекательности советской продукции решили предложить покупателям альтернативу «механике». Ей оказался трёхступенчатый «автомат» 3L30 (TH180) производства концерна GM, устанавливавшийся на различные модели марок Opel Suzuki , а также на знакомого нам «итальянца».

Так как коробка идеально подходила к машине, ассортимент «облагороженных» вазовских моделей был столь же широк — 2101, 2103, 2105, 2106, 2107. В салоне из отличий только две педали да селектор режимов, а под капотом — дополнительный радиатор.

wroom.ru

Тираж, естественно, воображение не поражает (это всё-таки не заводское производство), но порядка сотни автомобилей на свет появилось. Периодически такие машины даже становились объетами реэкспорта, и их можно найти на просторах бывшего СССР.

«Самары», то есть модели ВАЗ-2108, 2109 и 21099, дорабатывали всякие «самоделкины», а вот «десятому» семейству досталось больше внимания. По заказу завода центр автоматических трансмиссий МАИ в порядке эксперимента избавил хэтчбек ВАЗ-2112 от левой педали. Правда, машине достался не классический «автомат». Гидромеханическую коробку передач посчитали неподходящей по компоновке, поэтому в качестве трансмиссии применили бесступенчатый вариатор известной фирмы ZF.

В теории такой вариант очень интересен, ведь вариатор может непрерывно и плавно изменять передаточное отношение, а значит, обеспечить постоянную работу двигателя как на оборотах с наивысшим крутящим моментом для лучшей динамики, так и на минимально возможных для лучшей экономичности.

Но даже сегодняшние вариаторы некоторые считают ненадёжными из-за не любви агрегата к чрезмерным и резким нагрузкам, что уж говорить о заре тысячелетия, когда бесступенчатые трансмиссии только набирали популярность. Кроме того, немалой была и цена агрегата — около 3000 долларов. С таким довеском общая стоимость машины уже сравнивалась с иностранными «двухпедальными» аналогами, сделанными не «на коленке».

«Если не смог МАИ, то попытаемся мы!» — видимо, подумали в небольшой фирме «Айя» и вскоре всё-таки впихнули классическую автоматическую трансмиссию под капот ВАЗ-2110. Агрегат решили взять проверенный от не менее проверенной машины — « Тойоты Короллы». Помня о проблеме цены, отыскали решение — поставлять из Японии подержанные «автоматы» с пробегами до 50 тысяч километров. Коробка была простой, с гидравлическим управлением. Всё управление — трос от селектора и реле, блокирующее стартер. С двигателем трансмиссия стыковалась через пару переходных пластин. Также перенесли опору на левом лонжероне и доработали шлицы приводов, входящие в коробку.

И вроде бы, всё складывалось неплохо, но оставалась одна проблема. Бюрократическая. Маленькой организации не по силам было провести полноценную сертификацию автомобиля. В НАМИ же согласились выдавать сертификаты только в индивидуальном порядке, что подразумевало личный визит каждого покупателя такой машины. Правда, расходы по оформлению взялся оплатить продавец. В этом случае автомобиль обходился дороже серийного уже на 1200 долларов, но из-за упомянутой бюрократии география сбыта ограничивалась столицей.

Конечно, попыток подружить тольяттинскую продукцию с автоматической коробкой было гораздо больше. Например, тот же МАИ пробовал оснастить автоматом ZF 4НР-22 и первый российский минивэн «Надежда». Но даже сама «Надежда» умерла далеко не последней, что уж говорить об её экзотической двухпедальной версии…