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Новый вид обмана: Как останавливают пробег на автомобилях 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Car.ru
Один из автолюбителей решил поделился мнением о том, как сегодня продавцы транспортных средств используют новый способ обмана.
Теперь пробег не скручивают, а временно останавливают, эксплуатируя автомобиль без учета этого показателя. Подробнее рассказать о схеме обмана водитель смог на примере своего автомобиля BMW. Купив специализированный прибор и установив его под приборную панель, подключив к «приборке» он смог остановить показатель пробега.
Цифра остаются прежними, но несмотря на это владелец проехал уже более 20 километров. После снятия прибора значение не меняется и начинает свой отсчет с момента остановки. Приобрести оборудование может каждый желающий, так как оно доступно в свободной продаже.
Конечно, использование этой возможности является незаконным, но при этом зафиксировать факт мошенничества пока невозможно. Чаще всего используют такое оборудование продавцы, которые на постоянной основе работают в автомобильной сфере деятельности. Владельцы личных машин не считают нужным осуществлять подобные действия.
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