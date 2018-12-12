Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые безопасные автомобили 2018 года 

ТК «Звезда» + ещё 4 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Самым безопасным кроссовером эксперты назвали Hyundai Nexo, Mercedes-Benz A-Class признали лучшим в классе «Малый семейный автомобиль».
Европейская независимая организация Euro NCAP назвала машины, которые по безопасности стали лучшими в своем классе. По пять звезд получили седан Lexus ES кроссовер Hyundai Nexo и хэтчбек Mercedes-Benz A-Class.
Lexus ES одержал победу сразу в двух классах — «Гибридный и электрический автомобиль» и «Большой семейный автомобиль». Специалисты оценили защищенность водителя и взрослого пассажира на 91%, ребенка — на 87%, пешехода — на 90%. Работу устройств обеспечения безопасности эксперты оценили на 77%.
Mercedes-Benz A-Class признали лучшим в классе «Малый семейный автомобиль». В этой машине безопасность водителя и взрослых была оценена на 96%, детей — на 91%, пешеходов — на 92%. На 75% специалисты оценили работу электронных устройств — на 75%.
Самым безопасным кроссовером эксперты назвали Hyundai Nexo. Защищенность водителя и взрослых была оценена на 94%, 87% — за маленьких пассажиров, 67% — за безопасность пешеходов и 80% — за работу электронных устройств.
В организации отметили, что «звездные» рейтинги из различных категорий сравнить напрямую невозможно, поэтому звание «Лучший в своем классе» позволяет определить только лучшую машину среди аналогов. Получить звезду с каждым годом становится все труднее из-за ужесточения требований, поэтому рейтинг составляется один раз в год.
ТК «Звезда»: последние новости
Названы пять лучших автомобилей для русской зимы В России подорожали автомобили KIA В автоконцерне УАЗ рассказали, когда появится «Патриот» с АКПП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД начнет по-новому проверять водителей
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
Обновленный седан Audi A4 впервые попался на фото
Volkswagen отзывает в РФ более 7 тыс. Audi
Новый Volkswagen Passat: первые изображения
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение