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Новый Volkswagen Passat: первые изображения 

Motor.ru 5 часов назад
Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen показала первые изображения седана Passat нового поколения, который на американский рынок выйдет в начале следующего года. Модель получила чуть более агрессивную, но все же узнаваемую внешность, с элементами дизайна в стиле Arteon и новой Jetta, но технически осталась на уровне предшественника.
Западные журналисты, поездившие на предсерийных версиях нового Volkswagen Passat, сообщают, что у седана полностью новый кузов. Из общего с машиной предыдущего поколения осталась только крыша. Внешность «Пассата» приведена в соответствие с новым фирменным стилем: с характерной для последних флагманских моделей увеличенной решеткой радиатора с горизонтальными «ребрами», более выразительными фарами и узкими задними фонарями.
Технически же модель мало отличается от нынешнего поколения. Прежней осталась платформа и двигатель — 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 176 сил и 250 Нм момента. Из-за отказа от перехода на модульную архитектуру MQB у Passat не будет гибридных модификаций и даже цифровой приборной панели. В списке оснащения будет светодиодная оптика, система автоматического торможения, «мультимедийка» с 8-дюймовым дисплеем и адаптивный круиз-контроль.
В Росси Volkswagen Passat текущего, восьмого поколения предлагается с бензиновыми турбомоторами TSI мощностью 125, 150 и 180 лошадиных сил, а также 150-сильным дизелем. Седан в начальной комплектации и с базовым мотором стоит от 1 499 000 рублей.
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