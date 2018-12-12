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Apple выпустит свой первый электромобиль через 4 года 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Apple в скором времени представит свой первый электромобиль.
Согласно последним данным, которые предоставила пресс-служба компании Apple, электромобиль появится на автомобильных рынках менее, чем через пять лет.
В настоящее время компания ищет перспективных специалистов и начинает разработку электрического транспортного средства. После того, как бренд сообщил о своём новом продукте, вокруг производителя постоянно скапливается масса слухов и вопросов.
Стратегия Apple известна, они будут постепенно подогревать интерес публики новыми подробностями. Нужно отметить, что компания достаточно серьёзно подошла к разработке "яблочного" электромобиля.
Для того, чтобы создать уникальный автомобиль, компании нужно найти специалистов, а кто может быть лучше сотрудников, которые работали с другими брендами и знают множество секретов производителей. Штат Apple пополнился бывшими работниками Tesla Motors, Ford, General Motors и т.д  Эксперты рассуждают о том, что для того, чтобы заниматься созданием автомобилей, компании придётся построить завод, либо сотрудничать с конкурентами.
Один из аналитиков предположил, что скорее всего, электромобиль будет отличаться уникальным дизайном, а также возможностью работать с мобильными гаджетами Apple.
Впрочем, компания никогда не отличалась скромностью, поэтому нам остаётся только ждать премьеры.
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