Apple выпустит свой первый электромобиль через 4 года

Apple в скором времени представит свой первый электромобиль.

Согласно последним данным, которые предоставила пресс-служба компании Apple, электромобиль появится на автомобильных рынках менее, чем через пять лет.

В настоящее время компания ищет перспективных специалистов и начинает разработку электрического транспортного средства. После того, как бренд сообщил о своём новом продукте, вокруг производителя постоянно скапливается масса слухов и вопросов.

Стратегия Apple известна, они будут постепенно подогревать интерес публики новыми подробностями. Нужно отметить, что компания достаточно серьёзно подошла к разработке "яблочного" электромобиля.

Для того, чтобы создать уникальный автомобиль, компании нужно найти специалистов, а кто может быть лучше сотрудников, которые работали с другими брендами и знают множество секретов производителей. Штат Apple пополнился бывшими работниками Tesla Motors, Ford General Motors и т.д Эксперты рассуждают о том, что для того, чтобы заниматься созданием автомобилей, компании придётся построить завод, либо сотрудничать с конкурентами.

Один из аналитиков предположил, что скорее всего, электромобиль будет отличаться уникальным дизайном, а также возможностью работать с мобильными гаджетами Apple.

Впрочем, компания никогда не отличалась скромностью, поэтому нам остаётся только ждать премьеры.