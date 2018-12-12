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Обновленный седан Audi A4 впервые попался на фото 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
После того, как недавно обновленный Audi A4 Avant показали в разработке, теперь есть возможность посмотреть на обновленный седан.
Инженеры Audi корпус этого седана покрыли камуфляжем, но кое-что из обновления можно увидеть. Последние обновления для A4 включают новые крылья, двери, решетку и бамперы.
Оптика имеет другую компоновку, даже если общая форма осталась прежней. Некоторые из наиболее привлекательных изменений находятся сзади, где облицовка теперь окружает выпускные отверстия.
Если Audi не торопится, чтобы выдавать существенные изменения во внешности, несколько изменений внутри можно ждать точно. Шпионских снимков салона пока нет, но можно с уверенностью ожидать, что автомобиль получит новейшую информационно-развлекательную систему, программное обеспечение и функции помощи водителю.
Несмотря на значительные эстетические улучшения, изменения в трансмиссии, наверняка, будут очень незначительными. Единственными изменениями могут быть двигатели в соответствии с последними стандартами выбросов, особенно для Европы.
А4 получил обновление для 2019 модельного года, но изменения настолько незначительны, что нужен специалист, чтобы заметить разницу. Поскольку тестируемая модель ещё очень сырая, не стоит ждать, что автомобиль появится в ближайшее время в автосалонах.
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