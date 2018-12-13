Kia Soul третьего поколения — новая реинкарнация южнокорейской «Души»

Третье поколение Kia Soul 2019 было представлено в Лос-Анджелесе на международном автосалоне в ноябре 2018 года. Южнокорейские создатели автомобиля вновь пытаются покорить североамериканский рынок после почти провальных показателей продаж второго поколения кроссовера. Парадоксально, но в Великобритании было реализовано больше машин, чем в США. Но Kia не ищет легких путей и продолжает штурмовать непокоренную и, наверное, недосягаемую вершину. Во всяком случае, третье поколение не зря создавалось в Калифорнии.

Третье поколение Soul ориентировано на молодежную аудиторию. Повысить продажи, по задумке руководства компании, должна электрическая модификация автомобиля. При этом более логично переключить внимание на европейский и рынок стран СНГ, где «Душе» пришлось бы конкурировать с Nissan Qashqai, Suzuki Vitara, SX4 и Renault Duster . Последних трех корейскому кроссоверу обойти вполне по силам.

Как выглядит новый Soul

Автомобиль получил принципиально новую, агрессивную внешность. Но при детальном рассмотрении кажется, что дизайнеры создали дружелюбного помощника. В экстерьере нового Киа Соул преобладают плавные линии. Переднюю его часть украшает миниатюрная решетка радиатора, выполненная в форме бабочки. По бокам расположились фары, похожие на широко раскрытые глаза. Почти всю лицевую поверхность высокого, массивного бампера занимает воздухозаборник. Ближе к нижней части в него интегрирована противотуманная оптика круглой формы.

Короткая и мощная передняя часть с гладким капотом перетекает в панорамное, высокое ветровое стекло. Крыша немного скатывается к задней части автомобиля. Немного несуразно смотрится боковое остекление. Небольшие размеры, угловатые формы плохо сочетаются с концепцией массивности, которая выражается высотой кроссовера, громоздкой передней частью.

Корма укомплектована практически отвесной дверью багажного отделения, которая скатывается на выпуклый бампер. На его лицевой части расположена вставка со стоп-сигналами. Большие фонари на задних стойках выполнены в форме "ушей". Небольшие колесные арки дизайнеры сделали выразительными за счет выпуклой формы — кажется, что 18-дюймовые диски в них просто не поместятся. Боковая проекция Soul третьего поколения не предлагает ничего выразительного — это дутая выштамповка в нижней части дверей и скромный обвес.

Интерьер новой Киа

Салон Киа Соул в новом кузове стал немного просторней по сравнению с предыдущей версией. Отделка содержит множество декоративных элементов, которые указывают на премиальный стиль. При этом материалы обшивки говорят об экономичной сдержанности — их можно отнести к классу «Стандарт». Но к качеству исполнения претензий нет, все сделано на совесть. Уже комплектация среднего уровня предлагает кожаную отделку сидений.

Интерьер освещает 11-режимная система, с помощью которой можно создавать домашний уют или стильную клубную атмосферу. Корейский кроссовер оборудуется неплохой шумоизоляцией, поэтому резина с "зубастым" протектором и езда по гравию не доставит неудобств.

allroader.ru

Мультифункциональный руль собрал множество кнопок — они расположились на спицах и в районе центральной части. Приборная панель автомобиля либо аналоговая, либо скомбинирована с цифровым экраном бортовой системы. На центральной панели расположен 8-дюймовый сенсорный экран, с помощью которого осуществляется управление информационно-развлекательной системой. Она поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto.

В базовую комплектацию Киа Соул 2019 входит кондиционер, функция доступа без ключа, USB и Bluetooth-соединение, радио. Продвинутый пакет предлагает: подогреваемые зеркала, круиз-контроль, датчики парковки (правда, только сзади), климат-контроль, автоматические фары и камеру заднего вида. Сенсорная информационно-развлекательная система в комплекте со спутниковой навигацией поддерживает интеграцию смартфонов.

Комплектация GT-Line в спортивном стиле включает 18-дюймовые легкосплавные диски, 17-дюймовые передние тормозные диски, светодиодную переднюю противотуманную оптику, панорамный люк на крыше, ксеноновые фары, подогрев передних и задних сидений и многочисленные системы безопасности. Объем багажного отделения составляет 690 литров — это достойный показатель. Если сложить спинки сидений, пространство увеличится до 1740 литров. Достаточно вместительный внедорожник, что удобно для фанатов путешествий или длительных поездок.

Техническая составляющая Soul

Новый Киа Соул разработан на новой платформе, которая позаимствована у хэтчбека Kia Ceed. Несущие конструкции нового поколения «Души» стали более жесткими. Сложная конструкция подвески и рулевого управления, по задумке инженеров, должна обеспечить улучшенную управляемость, повысить комфорт езды. При этом Soul уже прошла через программу перенастройки для Европы, сообщает Kia Motors Europe.