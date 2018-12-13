Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Brabus построил Mercedes-AMG G 63 с 600-миллиметровым клиренсом 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Немецкое ателье Brabus представило очередной проект на базе Mercedes-AMG G 63 прошлого поколения. Новинка получила название Brabus 700 4x4² Final Edition, портальные мосты от монструозного G 500 4x4², 600-миллиметровый дорожный просвет и 700-сильный двигатель. Тираж «финальной» партии внедорожников составит 10 экземпляров.
Исходный Mercedes-AMG G 63 специалисты Brabus оснастили портальными мостами и электронно управляемыми амортизационными стойками с дистанционной регулировкой жесткости и высоты из салона. Кроме того, «Гелик» укомплектовали карбоновыми расширителями арок, спойлером на крыше с интегрированным блоком вспомогательного освещения, внедорожными шинами, защитными пластинами днища и селектором режимов движения с четырьмя профилями: Comfort, Sport, Off-road и Individual.
В движение Brabus 700 4x4² Final Edition приводит 5,5-литровый V8 с доработанным впуском, выпуском и парой фирменных турбонагнетателей. Отдача агрегата, совмещенного с «автоматом» 7G-Tronic Plus, составляет 700 лошадиных сил и 960 Нм момента. По сравнению с базовым внедорожником мощность выросла на 129 сил и 200 Нм момента. С места до 100 километров в час Brabus 700 4x4² Final Edition разгоняется за пять секунд ровно. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 километров в час.
Внедорожник предложат с полностью перешитым двухцветной кожей интерьером в сочетании со вставками из дерева или углепластика. Цена каждого экземпляра Brabus 700 4x4² Final Edition составит минимум 209 000 евро (15,8 миллиона рублей по текущему курсу).
Motor.ru: последние новости
Новый Volkswagen Passat: первые изображения В России нашли внедорожник Lexus с миллионным пробегом Американка за пять лет проехала на Hyundai Elantra почти 2 миллиона километров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Toyota готовит кроссоверное будущее для Prius?
«Бюджетный» Hyundai ix35 2019 получил ценник
В Москве прогнозируют «день жестянщика»
Ford Courier станет самым маленьким пикапом бренда
Kia Soul 2019 — реинкарнация южнокорейской «Души»
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение