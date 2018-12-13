В российских Porsche Cayenne обнаружили дефект

В 334 кроссоверах Cayenne обнаружилась проблема с ремнями безопасности.

Porsche Cayenne , которые были проданы в период с августа по ноябрь 2018 года, замки ремней безопасности заднего правого сиденья не отвечают спецификации. Это грозит тем, что при сильном фронтальном ударе ремень может не удержать пассажира и тот травмируется.

В пресс-службе Росстандарта уточнили, что в рамках сервисной акции на автомобилях будет произведена бесплатная замена дефектного замка.

Как сообщал "Авторамблер", последний отзыв автомобилей немецкой марки в стране был объявлен в конце весны текущего года. Тогда выяснилось, что в спорткаре 918 2015 года возможное образование коррозии на крепежных болтах продольного и поперечного рычагов подвески, что в последствии может привести к их разрушению. В России был продан всего один такой автомобиль.