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В российских Porsche Cayenne обнаружили дефект 

Авторамблер 6 часов назад
Фото: Авторамблер
В 334 кроссоверах Cayenne обнаружилась проблема с ремнями безопасности.
В Porsche Cayenne, которые были проданы в период с августа по ноябрь 2018 года, замки ремней безопасности заднего правого сиденья не отвечают спецификации. Это грозит тем, что при сильном фронтальном ударе ремень может не удержать пассажира и тот травмируется.
В пресс-службе Росстандарта уточнили, что в рамках сервисной акции на автомобилях будет произведена бесплатная замена дефектного замка.
Как сообщал "Авторамблер", последний отзыв автомобилей немецкой марки в стране был объявлен в конце весны текущего года. Тогда выяснилось, что в спорткаре 918 2015 года возможное образование коррозии на крепежных болтах продольного и поперечного рычагов подвески, что в последствии может привести к их разрушению. В России был продан всего один такой автомобиль.
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