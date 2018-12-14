В России подорожали «Форды»

Компания Ford подняла российские цены на две модели — седан Mondeo и кроссовер Kuga. При этом нынешнее подорожание оказалось куда значительнее, чем предыдущее, которое было зафиксировано всего пару месяцев назад.

Цены на вседорожник Ford Kuga увеличились в среднем на 35 000 рублей. По данным агентства "Автостат", в модификации с 2,5-литровым мотором мощностью 150 л.с. с автоматической КПП и передним приводом кроссовер теперь стоит как минимум 1 511 000 рублей за базовую комплектацию Trend. Топовое же исполнение Titanium Plus, которое оснащается турбированным 1,5-литровым двигателем с отдачей в 182 л.с. и полным приводом, стоит 2 139 000 рублей.

Что касается седана Ford Mondeo , то на две самые доступные его комплектации Ambiente и Trend производитель переписывать ценники не стал. Они по-прежнему оцениваются в 1 442 000 и 1 499 000 рублей за исполнение со 149-сильным двигателем и автоматом. А вот цена остальных увеличилась сразу на 75 000 рублей.

Теперь за более богато оснащенный Ford Mondeo придется заплатить от 1 756 000 до 2 167 000 рублей. Последняя цифра — стоимость седана с 240-сильным турбомотором объемом 2,0 л в топовой комплектации Titanium Plus.

Как отмечает издание, в предыдущий раз цены на эти модели Ford переписывал еще в октябре. Тогда удорожание кроссовера и седана составило от 17 до 20 тысяч рублей. В целом востребованность марки Ford в России в 2018 году выросло на 6% по сравнению с предыдущим годом.