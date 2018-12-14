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Большой VW Teramont превращается в кросс-купе: первое фото 

Автовести 2 часа назад
Фото: © carscoops.com
Компания Volkswagen начала делать реверансы в сторону вседорожников со спортивной внешностью еще весной, когда представила концепт Atlas Cross Sport. Судя по всему, у немцев уже готовы предсерийные экземпляры самого большого в линейке кросс-купе.
Первые фотографии "купеобразного" VW Atlas (в России эта модель известна под именем VW Teramont) опубликованы в китайской прессе: очевидно, именно на рынок Китая немцы делают основную ставку. По предварительным данным, серийный Atlas Cross Sport в целом сохранит габариты стандартного "Атласа", но по понятным причинам станет чуть ниже и короче. Кроме того, он лишится заднего ряда сидений.
А вот дизайн экстерьера при переходе от концепта к серийной модели оказался значительно упрощен. Новинке оставили динамичный силуэт с ниспадающей линией крыши, но оформление передней части заметно приблизили к "лицу" стандартного "Атласа". На корме кросс-купе при этом появились обычные фонари вместо сплошной светодиодной линии.
© carscoops.com
Не слышно пока и о гибридной силовой установке: по предварительным данным, вместо 3,6-литрового V6 в паре с двумя электромоторами серийный Atlas Cross Sport получит привычные по "Терамонту" моторы. Таким образом, комплектовать кросс-купе будут либо двухлитровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом (в российской спецификации он развивает 220 л.с.), либо 280-сильным мотором VR6. Работать им предстоит вместе с 7-ступенчатым роботом и опциональной системой полного привода.
Предполагается, что производство VW Atlas Cross Sport стартует в следующем году. Стандартный VW Teramont продается в нашей стране по цене от 2 949 000 рублей.
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