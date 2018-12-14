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Разработана революционная технология, которая может спасти двигатели внутреннего сгорания 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: wikipedia.org
Неизбежность ухода двигателей внутреннего сгорания на покой становится все ближе с каждым годом, так что автопроизводители ищут новые пути для альтернативных способов движения. Однако один немецкий стартап утверждает, что может продлить существование ДВС.
Немецкая компания Micro Wave Ignition AG заявила, что ее новая технология может сократить расход бензина и дизельного топлива на 30%, а выбросы вредных веществ на 80%.
Сообщается, что MWI разработала систему использования импульсных микроволн для зажигания топлива вместо стандартных свечей зажигания на бензиновых моторах и свечей накаливания на дизельных. Расход топлива в итоге уменьшается из-за более низкой температуры, при которой оно сгорает.
Технологические достижения MWI уже привлекли внимание некоторых крупных инвесторов, среди которых бывший исполнительный директор компании Porsche Венделин Вайдекинг. Он вместе с группой частных инвесторов владеет примерно 20% MWI, и компания уже ищет покупателя и международного партнера, который поможет вывести новую технологию на рынок.
Если данная технология экономии топлива сумеет стать массовой, она может дать вторую жизнь двигателям внутреннего сгорания, увеличив прибыль автопроизводителей. Таким образом, наступление электрических технологий в автомобильной промышленности может быть отодвинуто на годы вперед.
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