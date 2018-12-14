Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Renault Duster стал лидером российской линейки «Рено» 

«Автостат Инфо» 4 часа назад
Фото: avtostat-info
Renault Duster стал лидером российской линейки «Рено»В ноябре 2018 года российские дилеры марки Renault продали 4084 внедорожников Renault Duster, что почти соответствует прошлогоднему результату продаж (4057 ед.). По данным «Автостат Инфо», именно «Дастер» стал в ноябре самым продаваемым автомобилем французской марки.
Второе место в модельной линейке бренда в ноябре этого года занял Renault Sandero. Продажи этой модели выросли на 1,7% и составили 2980 ед. против 2931 ед., реализованных годом ранее. На третьем месте оказался кроссовер Renault Kaptur с результатом продаж 2946 ед. Спрос на эту модель вырос на 8% относительно результата продаж за ноябрь прошлого года (2731 ед.). Продажи Renault Logan в тот же период «просели» на 12% и составили 2595 ед. против 2956 ед. авто, реализованных годом ранее. Также в ноябре этого года, по данным «Автостат Инфо», покупатели приобрели 62 внедорожника Renault Koleos (+24%).
В ноябре этого года в РФ было продано 12 668 автомобилей Renault, о чем говорится в данных «Автостат Инфо». Продажи французской марки незначительно сократились (-0,5%) к прошлогоднему результату — 12 732 ед. За период 11-и месяцев этого года в стране было продано 119 313 новых Renault — это на 1,3% больше, чем годом ранее (117 817 ед.).
«Автостат Инфо»: последние новости
Nissan вышел в ноябре в топ-3 по продажам SUV Спрос на новые иномарки вырос на 11% В ноябре Nissan Qashqai стал лидером линейки японского бренда в РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Honda протестировала беспилотный квадроцикл
Правительство вернет старые штрафы6
Россияне любят покупать электромобили ради статуса
VW Teramont превращается в кросс-купе: первое фото
Разработана технология, которая спасет ДВС?4
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение