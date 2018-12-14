Renault Duster стал лидером российской линейки «Рено»

Renault Duster стал лидером российской линейки «Рено»В ноябре 2018 года российские дилеры марки Renault продали 4084 внедорожников Renault Duster, что почти соответствует прошлогоднему результату продаж (4057 ед.). По данным «Автостат Инфо», именно «Дастер» стал в ноябре самым продаваемым автомобилем французской марки.

Второе место в модельной линейке бренда в ноябре этого года занял Renault Sandero . Продажи этой модели выросли на 1,7% и составили 2980 ед. против 2931 ед., реализованных годом ранее. На третьем месте оказался кроссовер Renault Kaptur с результатом продаж 2946 ед. Спрос на эту модель вырос на 8% относительно результата продаж за ноябрь прошлого года (2731 ед.). Продажи Renault Logan в тот же период «просели» на 12% и составили 2595 ед. против 2956 ед. авто, реализованных годом ранее. Также в ноябре этого года, по данным «Автостат Инфо», покупатели приобрели 62 внедорожника Renault Koleos (+24%).

В ноябре этого года в РФ было продано 12 668 автомобилей Renault, о чем говорится в данных «Автостат Инфо». Продажи французской марки незначительно сократились (-0,5%) к прошлогоднему результату — 12 732 ед. За период 11-и месяцев этого года в стране было продано 119 313 новых Renault — это на 1,3% больше, чем годом ранее (117 817 ед.).