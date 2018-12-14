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Honda в реальных условиях протестировала беспилотный квадроцикл 

Motor.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Honda впервые провела полевые испытания автономного внедорожника Autonomous Work Vehicle. Беспилотник протестировали в реальных условиях эксплуатации по трем разным сценариям: обслуживание солнечной фермы, транспортировка пожарного оборудования и снаряжения и помощь в уборке урожая.
Представленный на CES 2018 Autonomous Work Vehicle (AWV) построен на полноприводном шасси от квадроцикла. Прототип оснащен GPS-приёмников и набором сенсоров, а также системой рельсового крепления для дополнительных аксессуаров. Беспилотник можно запрограммировать на работу в трех режимах: следовать за объектом, перемещаться из пункта А в пункт Б и двигаться по заранее заданному шаблону.
leftlanenews
Одним из мест тестирования беспилотника стала солнечная электростанция, расположенная в Северной Каролине. Здесь AWV с прицепленной косилкой удалял растения вокруг солнечных панелей. В Колорадо внедорожник помогал перевозить экипировку и оборудование пожарной бригады. С помощью функции «Следуй за мной» беспилотник в автономном режиме двигался за пожарными к передовой линии огня.
В Калифорнийском колледже сельскохозяйственных и экологических наук AWV использовали для уборки урожая и распыления средств от насекомых и сорняков. Беспилотник передвигался между двумя заданными точками, в то время как на нем было установлено дополнительное оборудование и ящики.
В будущем Honda надеется вместе с партнерами усовершенствовать беспилотник, а также разработать для него набор аксессуаров и дополнительного оборудование. Транспортное средство могут использовать спасатели, пожарные и даже строители.
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