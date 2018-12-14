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ТОП-12 самых распространенных проблем с автомобилем 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Во время эксплуатации автомобилей так или иначе, но каждый водитель сталкивается с различными сложностями.
Существует 12 самых распространенных проблем, которые могут возникнуть в любом транспортном средстве:
предупреждающие значки, в частности индикатор "Чек неисправности" могут означать наличие серьезной проблемы, или загораться ошибочно, вводя водителей в заблуждение;
неприятности, напрямую связанные с подачей, впрыском и воспламенением топлива;
слишком высокий расход топлива при эксплуатации в различных условиях;
постоянно разражающийся аккумулятор;
проблемы с колесами и давлением в них могут заставить любого водителя врасплох, случившись неожиданно;
скрип тормозов, возникающий при выходе из строя автомобильных колодок;
выход из строя генератора, который может стать причиной возникновения более серьезных проблем;
проблемы со стартером, которые автоматически повлекут за собой сложности с запуском двигателя;
дрожание руля, возникающее по различным причинам порой сложной исправить самостоятельно, и приходится обращаться к специалистам;
неправильное СО в выхлопной системе так же заставить отдать автомобиль на ремонт;
перегрев двигателя;
неисправности, произошедшие в автоматической коробке передач.
Любая из вышеуказанных проблем может повлечь за собой целую вереницу неприятных и сложных ремонтных работ, справится с которыми сложно поэтому приходится обращаться к профессионалам и отдавать высокую сумму за выполнение действий.
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