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Как водители противостоят зиме 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Зимний период времени вносит свои коррективы в жизнь каждого автомобилиста.
Одни водители с радостью встречают снежную стихию и стараются создать на своих машинах зимние шедевры. Другие не выдерживают и сдаются под её напором. Самой опасной категорией автомобилистов зимой считаются ленивые, которые полностью не очищают свои машины от зимних заносов.
Для многих водителей снег является поводом создать на машинах необычные узоры. Делать этого нельзя, так как это может привести к возникновению сложностей во время эксплуатации и дорожно транспортных происшествий.
Многие решают, что зимой можно открыть в себе креативную личность, создав необычный снежный занавес для машин. Категорически запрещается легкомысленно относится к заснеженным трассам, так как это может привести к возникновению аварийной ситуации.
Если нет возможности эксплуатировать автомобиль в зимний период времени, лучше этого не делать и воспользоваться общественным транспортом. По крайней мере так будет безопаснее.
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