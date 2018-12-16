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Россияне ищут вакансию продавца «незамерзайки» 

Рамблер 10 часов назад
Фото: РИА Новости
В сети вырос спрос на предложения поработать продавцом незамерзающей жидкости для автомобилей, сообщает Российская газета» с отсылкой на данные сервисов «Юла». Работодатели обещают сдельную оплату. В среднем 1800 рублей за рабочий день.
Выбор соискателя зачастую велик. «Незамерзайкой» предлагают торговать оптом и в розницу, на своём автомобиле или в роли менеджера по продажам, можно даже трудиться не выходя из дома. При этом в одном из объявлений сказано, что качество товара соответствует всем государственным стандартам.
«Продукция качественная, все Сертификаты имеются, — сообщает работодатель.
На работу приглашают всех независимо от возраста и наличия прописки. Больше всего таких предложений размещено для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, олгограда, Казани, Уфы, Тулы и Ростова-на-Дону.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил устанавливать вдоль проезжей части специальные автоматы для продажи стеклоомывающей жидкости, сообщает News.ru. По его словам, вендинговые устройства помогут справиться с нелегальной торговлей, а также сохранить здоровье россиян, использующих некачественную продукцию.
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