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Какие ошибки допускают водители при регулировке зеркал 

Рамблер 10 часов назад
Фото: РИА Новости
«АвтоВзгляд» перечислил ошибки, которые многие водители допускают при регулировке автомобильных зеркал.
Самой частой из них является регулировка зеркал до регулировки сиденья. Даже правильная регулировка зеркал сводится на нет сменой положения сиденья. В результате обзор затрудняется, что не лучшим образом сказывается на безопасности дорожного движения.
Не всем автомобилистам известно пусть негласное, но все же правило: в правильно отрегулированных наружных зеркалах должен быть виден край крыла машины. Многие же устанавливают зеркала так, что видят либо ручку передней двери, либо вообще не видят свое авто. И то и другое повышает вероятность дорожно-транспортных происшествия.
Ориентироваться при регулировке боковых зеркал следует не только на саму машину, но и на горизонт. Ему следует быть точно в середине зеркала. В салонном же зеркале водитель должен видеть не лица пассажиров сзади, а проем заднего стекла.
Временно отойти от этих установок можно при парковке в ограниченном пространстве задним ходом. В таких случаях зеркала стоит немного опустить вниз, чтобы видеть свои и чужие колеса и другие расположенные низко объекты.
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