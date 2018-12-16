Россиян разводят «знакомые знакомых сотрудников ГИБДД»

Мошенники стали чаще предлагать россиянам погасить все штрафы ГИБДД впятеро дешевле, сообщает «АвтоВзгляд»

По данным издания, обманщики пишут автомобилистам в соцсетях, вычисляя их по многочисленным фото с одной и той же машиной, представляются «знакомыми близких знакомых сотрудников ГИБДД» и предлагают избавить их от оплаты полной стоимости накопленных штрафов.

При этом цену своих штрафов водители называют мошенникам сами в процессе общения, например, пять тысяч рублей. После этого им поступает предложение заплатить одну тысячу и быть избавленными от уплаты остальных.

По мнению автора статьи, «сознательные» водители сразу поймут, что их пытаются обмануть, а «недалекий студент никому не известного ПТУ» может и не понять.

После этого мошенники пользуются багом в одной из систем оплаты штрафов, благодаря которому все штрафы можно погасить за один рубль.

«До тех пор, пока судьба не сводит с реальными сотрудниками ГИБДД», — уточнил автор.

Мошенники мнимо гасят штрафы рублем, 999 оставляют себе, а обманутый водитель спустя некоторое время платит остальное.