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Россиян разводят «знакомые знакомых сотрудников ГИБДД» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мошенники стали чаще предлагать россиянам погасить все штрафы ГИБДД впятеро дешевле, сообщает «АвтоВзгляд».
По данным издания, обманщики пишут автомобилистам в соцсетях, вычисляя их по многочисленным фото с одной и той же машиной, представляются «знакомыми близких знакомых сотрудников ГИБДД» и предлагают избавить их от оплаты полной стоимости накопленных штрафов.
При этом цену своих штрафов водители называют мошенникам сами в процессе общения, например, пять тысяч рублей. После этого им поступает предложение заплатить одну тысячу и быть избавленными от уплаты остальных.
По мнению автора статьи, «сознательные» водители сразу поймут, что их пытаются обмануть, а «недалекий студент никому не известного ПТУ» может и не понять.
После этого мошенники пользуются багом в одной из систем оплаты штрафов, благодаря которому все штрафы можно погасить за один рубль.
«До тех пор, пока судьба не сводит с реальными сотрудниками ГИБДД», — уточнил автор.
Мошенники мнимо гасят штрафы рублем, 999 оставляют себе, а обманутый водитель спустя некоторое время платит остальное.
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