Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai встроит в Santa Fe сканер отпечатков пальцев 

Motor.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Hyundai встроит в дверную ручку и кнопку запуска двигателя нового Santa Fe сканеры отпечатков пальцев. Сначала технология появится на автомобилях для китайского рынка, а позднее будет доступна и на машинах для других стран.
Приложив палец к сканеру, владелец машины сможет разблокировать двери, а также запустить двигатель. В соответствии с сохраненными настройками автоматически подстроятся кресла и наружные зеркала. В будущем по отпечатку пальца будет меняться профиль работы климатической установки и положение руля. В Hyundai уверяют, что вероятность взлома системы составляет 1 к 50 000 — технология в пять раз безопаснее, чем традиционный смарт-ключ.
Для противодействия взлому разработанный Hyundai сканер фиксирует разности потенциалов электрического поля между бугорками и впадинами папиллярного узора. Из-за того, что сенсор размещен на стеклянной панели, снять с отпечатков копию практически невозможно.
Весной компания Bentley встроила сканер отпечатков пальцев в отсек для хранения мелких вещей, расположенный на центральном тоннеле внедорожника Bentayga. В память биометрического датчика, встроенного в крышку, можно одновременно записать несколько отпечатков.
Motor.ru: последние новости
Кроссовер Seat Ateca подготовили для тяжёлого бездорожья В России нашли внедорожник Lexus с миллионным пробегом Новый Volkswagen Passat: первые изображения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России стартовали продажи Mazda CX-5 Black Edition
Datsun все же сделает кроссовер для России
Audi SQ2 обзавелся европейским ценником
Молодо — не только зелено, но и аварийно!1
VW отзывает «протекающие» Тигуаны
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение