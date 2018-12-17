Дорожное тестирование BMW X6 попало на шпионское видео

BMW готовится к напряженному 2019 году.

Много новых автомобилей находятся в стадии тестирования.

Фотошпионы не спят и теперь смогли снять внедорожник X6. Следующее поколение X6 было замечено в его регулярных дорожных тестах и было снято на видео.

Видно, что переработанная задняя часть усилила предполагаемую привлекательность X6. Правда, это только предварительно, потому что мы все знаем, что внедорожники-купе подходят не всем. Тем не менее это улучшение по сравнению с предыдущей моделью.

Предстоящий X6 планируется запустить где-то в следующем году, например, в автошоу в Нью-Йорке.

Считается, что автомобиль будет иметь ту же силовую установку, что и M850i xDrive — 4,4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами. Как всегда, M-версия появится после обычных X6 и будет продаваться позже.