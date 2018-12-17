Японский концерн Mazda в России начал продавать лимитированный вариант внедорожника CX-5 2019 — Black Edition.
Кроссовер стоит на комплекте Supreme и отличается от "нормального" CX-5 шильдиком на крыльях, эксклюзивным дизайном тонированных дисков колёс на 19 дюймов, подсветкой проекции Mazda при открывании передних дверей и фирменными ковриками Black Edition внутри авто.
Также автовладельцам предложат комплект 19-дюймовой зимней резины.
Под капотом CX-5 Black Edition 2019 стоят атмосферные движки Skyactiv-G на 2 и 2,5 л. с мощностью 149 и 194 "лошадей" соответственно. В тандеме с ними проработает 6-скоростная коробка-автомат.
Автомобиль только полноприводный.
Ценник Mazda стартует с 2 066 000 рублей.