В России стартовали продажи особого кроссовера Mazda CX-5 Black Edition

Японский концерн Mazda в России начал продавать лимитированный вариант внедорожника CX-5 2019 — Black Edition.

Кроссовер стоит на комплекте Supreme и отличается от "нормального" CX-5 шильдиком на крыльях, эксклюзивным дизайном тонированных дисков колёс на 19 дюймов, подсветкой проекции Mazda при открывании передних дверей и фирменными ковриками Black Edition внутри авто.

Также автовладельцам предложат комплект 19-дюймовой зимней резины.

Под капотом CX-5 Black Edition 2019 стоят атмосферные движки Skyactiv-G на 2 и 2,5 л. с мощностью 149 и 194 "лошадей" соответственно. В тандеме с ними проработает 6-скоростная коробка-автомат.

Автомобиль только полноприводный.

Ценник Mazda стартует с 2 066 000 рублей.