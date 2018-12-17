Новые Porsche Cayenne попали под отзыв в России

Компания Porsche приглашает для проверки к дилерам владельцев 334 внедорожников Cayenne. Они произведены с августа по октябрь текущего года, а проданы были до ноября включительно. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва являются установленные замки ремней безопасности заднего правого сиденья, которые не отвечают требуемой спецификации. Это может привести к тому, что при сильном фронтальном ударе необходимая функция удержания системы ремней безопасности не сможет сработать. Дилеры бесплатно заменят замок в сборе. Точно по такой же причине ранее в этом месяце Volkswagen отзывал соплатформенные с «Кайеном» внедорожники Touareg.

Представители марки Porsche уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым к сообщению Росстандарта перечнем.