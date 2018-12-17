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Volkswagen отозвала 4,3 тыс. «протекающих» Tiguan 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
В 4 320 экземплярах Volkswagen Tiguan, проданных с 2017 по 2018 год, обнаружился дефект люка.
Согласно сообщению Росстандарта, в светодиодный модуль эстетической подсветки стеклянного люка может проникнуть влага. Это грозит коротким замыканием с последующим тепловыделением, предупредили в ведомстве. В рамках отзыва на "Тигуанах" будет выполнена бесплатная установка двух кабелей-адаптеров (один со стороны водителя, другой со стороны переднего пассажира) со встроенным предохранителем между областью подачи питания и светодиодным модулем.
Отметим, что для Volkswagen это не первая сервисная кампания с начала декабря. Так, 10 декабря в ремонт направили 3 148 экземпляров Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid. Оказалось, что автомобили, реализованные в России в течение 2018 года, заправлены охлаждающей жидкостью с несоответствующей концентрацией. Также в начале месяца под отзыв попали 178 экземпляров Volkswagen Touareg из-за проблем с держателем замка одного из ремней безопасности.
Кроме того, в декабре Volkswagen оказался в эпицентре очередного международного скандала. Автопроизводителя уличили том, что он незаконно продавал в Германии и США предсерийные экземпляры, выдавая их за новые автомобили. По такой схеме было продано 6,7 тыс. прототипов, которые, по закону, подлежат утилизации после проведения всех необходимых тестов и испытаний. В компании признали факт обмана и принесли извинения клиентам. Теперь Volkswagen обязана отозвать 6,7 тыс. машин, но не для ремонта, а для последующего выкупа их у владельцев.
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