Представлен ТОП-5 китайских кроссоверов на российском рынке

Китайская автомобильная промышленность по праву многогранна, производители готовы предоставить клиентам на выбор большое количество различных автомобилей.

Самыми востребованными по праву считаются кроссоверы, отличающиеся повышенными техническими характеристиками в сравнении с легковыми машинами. Сотрудники аналитической организации составили рейтинг самых востребованных китайских кроссоверов в России.

На первом месте расположился Geely Atlas , начальная стоимость которого составляет 1 050 000 рублей. Сразу за лидером на втором месте находится Chery Tiggo 5, купить который российские покупатели смогут начиная от 977 000 рублей. Третье место отдано Haval H6, произведенным известной китайской компанией Great Wall Motor Company.