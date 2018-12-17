Китайская автомобильная промышленность по праву многогранна, производители готовы предоставить клиентам на выбор большое количество различных автомобилей.
Самыми востребованными по праву считаются кроссоверы, отличающиеся повышенными техническими характеристиками в сравнении с легковыми машинами. Сотрудники аналитической организации составили рейтинг самых востребованных китайских кроссоверов в России.
На первом месте расположился Geely Atlas, начальная стоимость которого составляет 1 050 000 рублей. Сразу за лидером на втором месте находится Chery Tiggo 5, купить который российские покупатели смогут начиная от 977 000 рублей. Третье место отдано Haval H6, произведенным известной китайской компанией Great Wall Motor Company.
Начальная стоимость так же составляет 1 050 000 рублей. Четвертое и пятое место отданы Lifan x70 и Zotye T600 соответственно. Последнюю модель чаще всего выбирают водители, которым нравится стиль автомобилей Volkswagen. При это цена за Touareg весьма высокая, в сравнении с китайской копией.