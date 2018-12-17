Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Представлен ТОП-5 китайских кроссоверов на российском рынке 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Китайская автомобильная промышленность по праву многогранна, производители готовы предоставить клиентам на выбор большое количество различных автомобилей.
Самыми востребованными по праву считаются кроссоверы, отличающиеся повышенными техническими характеристиками в сравнении с легковыми машинами. Сотрудники аналитической организации составили рейтинг самых востребованных китайских кроссоверов в России.
На первом месте расположился Geely Atlas, начальная стоимость которого составляет 1 050 000 рублей. Сразу за лидером на втором месте находится Chery Tiggo 5, купить который российские покупатели смогут начиная от 977 000 рублей. Третье место отдано Haval H6, произведенным известной китайской компанией Great Wall Motor Company.
Начальная стоимость так же составляет 1 050 000 рублей. Четвертое и пятое место отданы Lifan x70 и Zotye T600 соответственно. Последнюю модель чаще всего выбирают водители, которым нравится стиль автомобилей Volkswagen. При это цена за Touareg весьма высокая, в сравнении с китайской копией.
Car.ru: последние новости
Honda привезет обновленный Pilot в Россию В России стартовали продажи особого кроссовера Mazda CX-5 Black Edition Доступ в новые авто от Hyundai можно получить по отпечатку пальца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Правительство изменит правила техосмотра2
Honda привезет обновленный Pilot в Россию
В Крыму произошло ДТП с двумя автобусами
Авто в России вновь подорожали
«Яндекс» запустил сервис каршеринга в Петербурге
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение