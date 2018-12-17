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Honda привезет обновленный Pilot в Россию 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
В планах у предприятия Honda предоставить российским покупателям новую модель большого внедорожника Pilot.
По словам делегата данной марки, эта новинка войдет в продажу уже весной 2019 года. Дополнительные данные не разглашаются.
Предыдущая модель внедорожника уже в продаже, ценник которой начинается от 2 999 900 рублей. В Honda Pilot установлен 3-литровый двигатель V6 категории Earth Dreams Technology. Количество цилиндров (3,4 или 6) зависит от темпа перемещения и продолжительности маршрута. Отдача двигателя 249 л.с. Вместе с двигателем в автомобиле имеется "автомат" из шести ступеней. Время разгона до 100 км/час составляет 9,1 секунду.
Внешняя обложка полностью скопирована у Acura RDX. Все вариации SUV оснащены фарами со светодиодами и дисками колес размером 18 дюймов.
В 2017 году внедорожник в России приобрел обновленную систему мультимедиа, которая сможет поддерживать мобильные устройства, и оболочку MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto. Также, теперь покупателю данной машины будет доступен "Яндекс. Навигатор"
В ноябре российские покупатели приобрели 501 машину. Данный показатель больше предыдущего на 4%. В прошлом году было продано 484 автомобилей данной марки. За весь 2018 год в России 4543 машин получили своих "хозяев".
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