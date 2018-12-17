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Правительство изменит правила техосмотра автомобилей 

Аргументы Недели 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Оператор, проводящий технический осмотр автомобиля, будет обязан перед началом процедуры проверить номера агрегатов с регистрационными документами, говорится в проекте постановления правительства.
На портале проектов нормативных актов опубликован документ, вносящий изменения в правила проведения технического осмотра транспортных средств. Перед тем, как приступить к проверке технического состояния автомобиля, оператор будет обязан убедиться в том, что проверяет именно тот автомобиль, который указан в регистрационных документах.
В случае выявления несоответствия владельцу будет отказано в проведении техосмотра, оператор сделает соответствующую отметку в электронной базе, и автомобиль попадет «на заметку» ГИБДД. Вариант решения проблемы только один — внести необходимые изменения в регистрационные документы, пишет «РГ».
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