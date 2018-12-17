Правительство изменит правила техосмотра автомобилей

Оператор, проводящий технический осмотр автомобиля, будет обязан перед началом процедуры проверить номера агрегатов с регистрационными документами, говорится в проекте постановления правительства.

На портале проектов нормативных актов опубликован документ, вносящий изменения в правила проведения технического осмотра транспортных средств. Перед тем, как приступить к проверке технического состояния автомобиля, оператор будет обязан убедиться в том, что проверяет именно тот автомобиль, который указан в регистрационных документах.