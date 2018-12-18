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В России могут изменить правила техосмотра 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Теперь в случае несоответствия номеров компонентов авто с данными, указанными в представленных документах, оператор техосмотра может отказать автовладельцу в оказании услуг.
В МВД предложили внести изменения в правила техосмотра. Теперь перед тем, как принять машину на техосмотр, оператор будет обязан проверить номера агрегатов с регистрационными документами. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов, сообщает «Российская газета».
В Госавтоинспекции рассказали, что такое предложение было прописано и раньше, только в другом виде. Изменения касаются ситуаций, когда водитель после аварии заменил кузов или раму, которые соответствуют данному автомобилю. Поэтому он повесил на них прежние регистрационные знаки и ездит. Но он забыл о том, что нужно вносить изменения в регистрационные документы.
В таком случае оператор откажет в проведении техосмотра и в электронной базе ТО укажет причину.
Тогда у автовладельца будет только один выход: внести изменения в регистрационные данные об автомобиле.
В проекте уточняется, что услуги по ТО оплачиваются до начала диагностики.
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