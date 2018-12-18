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Ford построил конуру с системой активного шумоподавления 

Motor.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Motor.ru
В преддверии рождественских каникул компания Ford представила прототип собачей конуры, оснащенной активной системой шумоподавления. По словам компании, 45 процентов собак пугаются взрывов петард и фейерверков, а такое убежище сможет защитить чувствительные уши животных от громких звуков.
Основой для высокотехнологичной конуры стала прессованная кора пробкового дерева, так как она обладает звукоизоляционными свойствами. По аналогии с системой шумоподавления в автомобилях, внутри конуры находятся микрофоны, улавливающие звуки, а также аудиосистема, пускающая звуковую волну той же амплитуды в противофазе.
Построенный прототип конуры станет первым объектом из серии Ford initiatives. В рамках проекта инженеры попытаются внедрить собственные ноу-хау, изначально разработанные для автомобилей, в повседневную жизнь.
Ранее Ford запатентовал ремни безопасности с подогревом. В компании предложили разместить в тканой части ремня нагревательные элементы, а питание на них подавать через фиксатор.
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