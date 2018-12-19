General Motors усовершенствовала прототип Chevrolet Captiva 2019

Модернизированный паркетник Chevrolet Captiva в 2019 году появится под маркой Baojun, принадлежащей китайскому концерну SAIC, выкупившему General Motors

Прототипом для новой версии Chevrolet Captiva стал известный «паркетник» Baojun 530. Напомним, что данная модель была разработана исключительно для китайских автомобилистов и в продаже кросс находится с весны текущего года. Первые продажи Baojun 530 порадовали производителя своей массовостью, но уже спустя несколько месяцев спрос на паркетник упал практически вдвое, а в октябре снизился до 2 973 экземпляров.

Падение продаж спровоцировало разработку ряда обновлений для «паркетника», что, по мнению производителя, должно активировать спрос на усовершенствованный Baojun.

В результате рестайлинга новый прототип Chevrolet Captiva получил иную радиаторную решетку. Бамперы и фары. Об изменениях внутреннего оформления говорить пока рано, так как соответствующие фотографии пока не появлялись в Сети.

В моторный ряд новинки предположительно войдет тот же 1,8-литровый «атмосферник» силой в 137 «лошадей», что и в дорестайлинговую модель. Продавать обновленный Baojun 530 планируется с начала 2019 года.