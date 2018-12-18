Сопротивление не бесполезно. Тест зимних шипованных шин Viatti Bosco Nordico.

По каким параметрам рядовой автовладелец выбирает зимние шины? В первую очередь, нас интересуют хорошие сцепные свойства шины со снегом и льдом, долговечность шины и ее цена. Именно по этим параметрам я выбрал комплект шин Viatti Bosco Nordico типоразмера 225/65 R17.

Модель, созданная на Нижнекамском комплексе KAMA TYRES, разрабатывалась под вполне определенные задачи — получить продукт с отличными потребительскими свойствами за приемлемые деньги. Ни для кого не секрет, что шины скандинавского типа, а таковые как раз напомнили мне Bosco Nordico, которые как раз подходят для суровых условий эксплуатации в нашей стране, от известных мировых производителей стоят не просто дорого, а очень дорого.

Да, конечно, если вы владелец новенького Range Rover или Mercedes-Benz GLS, то для вас такого слова, как бюджет, просто не существует. Точнее существует, но он просто не ограничен такими мелочами, как затраты на новую зимнюю резину для вашего внедорожника.

Для меня же было важно найти надежную и недорогую зимнюю резину для Toyota RAV4 третьего поколения, которая бы прослужила минимум 3-4 года. Автомобиль эксплуатируется в Москве и Московской области в режиме «несколько дней в неделю».

Учитывая, что под колесами в столичном регионе в большинстве случаев находится асфальт, сначала пришла мысль выбрать нешипованный вариант. Однако принимая во внимание заледенелые въезды и выезды из двора, а также небольшие загородные пробеги, было принято решение в пользу шипованной резины Viatti Bosco Nordico.

Надо сказать, что шины приятно удивили своим мощным протектором и качественной ошиповкой. Мы ранее писали о процессе изготовления этих шин, поэтому здесь нет ничего удивительного — Viatti производятся на современном европейском оборудовании, и они изначально адаптированы к российским условиям эксплуатации. Особенно вспомнился цех резиносмешения, введённый в эксплуатацию в 2018 году. Все новенькое, как с иголочки!

Многие автовладельцы пытаются определить качество резины на ощупь. Если пользоваться таким народным способом, то шины Viatti Bosco Nordico показали себя с лучшей стороны — состав резины мягкий, а это значит, что протектор не будет «дубеть» при низких температурах, что часто случается с европейскими шинами так называемого альпийского типа. Так что есть уверенность, что Viatti, установленные на Toyota RAV4, не потеряют свои сцепные свойства при любой погоде.

Впрочем, это уже удалось проверить на практике, когда ударили первые по-настоящему сильные морозы, а резина на нашем кроссовере осталась мягкой (зимние модели из Нижнекамска изначально рассчитаны на сохранение сцепных свойств и эксплуатацию в диапазоне температур от -45 до +10 градусов по Цельсию). Хорошие сцепные свойства резина показала буквально в первые дни эксплуатации, когда выпало много снега, а дворы не успели почистить. Именно в этот день мне приспичило поехать за город, поэтому я сначала неспешно, но уверенно пробрался по глубокой колее между плотно запаркованными машинами даже без намека на снос передней или задней оси, а потом не менее уверенно проехал по нерасчищенной дороге к своему дачному участку.

Было опасение, что при езде по асфальту меня будет «доставать» гул шипов, однако после первых недель обкатки новой резины цоканье по асфальту значительно уменьшилось. Можно смело говорить об акустическом комфорте, более того, модель показалась мне практически бесшумной применительно к шипованной шине. Кстати, шип в Viatti Bosco Nordico традиционный — с цилиндрической твердосплавной вставкой, надежной и опробованной лучшими производителями.

Как ни удивительно, но Viatti Bosco Nordico относятся к типу зимней резины, которая дарит чувство уверенности в своем водительском мастерстве, хотя цена вроде и не высока. Шины и выглядят внушительно, и, как оказалось, обладают не менее внушительными сцепными свойствами. Особенно стоит отметить эффективное торможение на скользкой поверхности, которое уже несколько раз получилось применить несмотря на то, что в целом езжу я крайне аккуратно.

Тем не менее, на новеньких Viatti Bosco Nordico, которые теперь стоят на моем Toyota RAV4, хочется ездить быстрее. Очевидно, что управляемость стала лучше — развитые боковины отлично держат машину в поворотах даже на заснеженных дорогах.

Учитывая все перечисленные свойства тестируемых шин и стоимость единицы типоразмера 225/65 R17 чуть более 5 тысяч рублей, этот продукт можно охарактеризовать очень просто — хорошее соотношение цены и качества. Что касается других параметров, таких как износоустойчивость и прочность, то говорить об этом можно будет только после первых зимних месяцев эксплуатации Viatti Bosco Nordico.