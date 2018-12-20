Кроссовер Audi Q7 во многом приблизится к флагманскому Q8

Недавно стало известно, что автодилеры немецкого бренда Audi прекратили прием предзаказов на модельную линейку Audi Q7 семейства SQ7. Речь идет и о модификации с гибридным агрегатом на базе дизеля и электромотора.

Актуальным осталось предложение только на модификации с трехлитровым дизельным агрегатом (V6) на 231/286 л.с.

Правда автопапарацци не перестают подогревать интерес к модели Q7, предлагая все новые и новые снимки рестайлингового автомобиля.

Из того, что удалось рассмотреть под плотным камуфляжем — это головная оптика (новые формы и компоновка), бамперы и пятая дверь.

В салоне реально прослеживаются черты модели Q8. Как знать, возможно после обновления Audi Q7 получит и гибридный агрегат, подобный тому, что применяется в модификации Q8.

В любом случае, то что машина реально изменилась, можно понять и рассматривая новинку в камуфляже. Главное, чтобы не сработал принцип "хорошее враг лучшего".