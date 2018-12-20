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Кроссовер Audi Q7 во многом приблизится к флагманскому Q8 

Car.ru + ещё 4 20 декабря 2018
Фото: Car.ru
Недавно стало известно, что автодилеры немецкого бренда Audi прекратили прием предзаказов на модельную линейку Audi Q7 семейства SQ7. Речь идет и о модификации с гибридным агрегатом на базе дизеля и электромотора.
Актуальным осталось предложение только на модификации с трехлитровым дизельным агрегатом (V6) на 231/286 л.с.
Правда автопапарацци не перестают подогревать интерес к модели Q7, предлагая все новые и новые снимки рестайлингового автомобиля.
Из того, что удалось рассмотреть под плотным камуфляжем — это головная оптика (новые формы и компоновка), бамперы и пятая дверь.
В салоне реально прослеживаются черты модели Q8. Как знать, возможно после обновления Audi Q7 получит и гибридный агрегат, подобный тому, что применяется в модификации Q8.
В любом случае, то что машина реально изменилась, можно понять и рассматривая новинку в камуфляже. Главное, чтобы не сработал принцип "хорошее враг лучшего".
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Бортжурнал , Audi , Audi Q7
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