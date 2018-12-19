Кабриолет Porsche 911 без камуфляжа попался фотошпионам

Новое купе Porsche 911 порождает новый кабриолет 911.

Вездесущие фотографы-шпионы получили то, как будет выглядеть новый спортивный "автомобиль с мягким верхом".

Как и ожидалось, это очень похоже на купе 911 с тканевой крышей. Это довольно неплохой вариант, учитывая, что совершенно новый 911 порадовал всех на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году.

Удивительно, но эти шпионские снимки заставляют нас думать, что кабриолет на самом деле лучше купе. Можно убедиться, как низкая тканевая крыша органично сливается с крышей и плавно переходит в багажник. На машине осталось только немного камуфляжа, но мы сами представим, что будет вместо чёрной ленты.

Ожидается, что кабриолет 911 появится на рынке в мощном облике Carrera S (как и его коллега купе), а вскоре после этого появится менее мощная модель Carrera. Мощность будет, скорее всего, та же — 443 лошадиных силы, которые будут поступать от 3,0-литровой шестерки с турбонаддувом и "присоединяться" к задним колесам авто с помощью 8-ступенчатой автоматической коробки передач с двойным сцеплением.

Также ожидается, что 911 Carrera S будет более чем на 10 000 долларов дороже, чем его менее пафосный брат. Дебют авто пройдёт в 2019 году, а продажи начнутся вскоре после премьеры.