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Кабриолет Porsche 911 без камуфляжа попался фотошпионам 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Новое купе Porsche 911 порождает новый кабриолет 911.
Вездесущие фотографы-шпионы получили то, как будет выглядеть новый спортивный "автомобиль с мягким верхом".
Как и ожидалось, это очень похоже на купе 911 с тканевой крышей. Это довольно неплохой вариант, учитывая, что совершенно новый 911 порадовал всех на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году.
Удивительно, но эти шпионские снимки заставляют нас думать, что кабриолет на самом деле лучше купе. Можно убедиться, как низкая тканевая крыша органично сливается с крышей и плавно переходит в багажник. На машине осталось только немного камуфляжа, но мы сами представим, что будет вместо чёрной ленты.
Ожидается, что кабриолет 911 появится на рынке в мощном облике Carrera S (как и его коллега купе), а вскоре после этого появится менее мощная модель Carrera. Мощность будет, скорее всего, та же — 443 лошадиных силы, которые будут поступать от 3,0-литровой шестерки с турбонаддувом и "присоединяться" к задним колесам авто с помощью 8-ступенчатой автоматической коробки передач с двойным сцеплением.
Также ожидается, что 911 Carrera S будет более чем на 10 000 долларов дороже, чем его менее пафосный брат. Дебют авто пройдёт в 2019 году, а продажи начнутся вскоре после премьеры.
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