Десять современных технологий в автомобиле, которые здорово облегчают нам жизнь

Автомобилю уже больше ста пятидесяти лет, и в нем, кажется, есть все, что только можно представить. Турбонаддув, непосредственный впрыск, активная подвеска, система курсовой устойчивости, климат-контроль, адаптивный «круиз», бесключевой доступ, мониторинг «слепых» зон, датчики света и дождя, обогревы всех сидений и руля… Это и многое другое появилось не позднее середины 2000-х, однако фантазия инженеров работала и дальше. Мы составили шорт-лист технологий и фишек, которые прижились в автомобиле только в нынешнем десятилетии.

1. Система автоматического экстренного торможения

«Я отвлекся и врезался ему в задний бампер» — типичный сценарий огромного количества аварий как у нас, так и во всем мире. Например, в Германии четверть всех происшествий, в которых люди получают травмы различной степени тяжести, приходится на подобные ДТП, а в США — и вовсе треть. Поэтому к реализации автоматического экстренного торможения или AEB (Autonomous Emergency Braking) автопроизводители шли еще с конца 90-х.

В 1998-м Mercedes S-класса в кузове W220 получил адаптивный круиз-контроль и научился слегка притормаживать перед впереди идущим автомобилем и предупреждать об опасном сокращении дистанции. Через четыре года Honda Toyota оснастили некоторые свои модели превентивной системой безопасности на основе радара: при риске столкновения машина подавала звуковой сигнал, подтягивала ремни, поджимала колодки к дискам, но еще не тормозила самостоятельно. В 2006-м этому научился все тот же S-класс, уже в кузове W221, правда, он мог делать это лишь с интенсивностью 40% от максимальной. Еще через год Volvo S80 достигла интенсивности в половину от максимума, ну а в 2009-м вышли первенцы полноценного экстренного торможения, Е-класс W212 и обновленный W221. В текущем десятилетии системы AEB посыпались как из рога изобилия: 2010-й — Volvo, концерн Volkswagen и Honda, 2012 — Ford BMW и так далее. Сейчас AEB есть в портфеле практически всех автомобильных марок, за исключением российских и некоторых китайских.

Сегодня этими системами оснащаются не только премиальные, но и бюджетные модели, например, Kia Ceed, европейский Volkswagen Polo и их всевозможные одноклассники. Во-первых, «железо» становится доступнее, а во-вторых, с 2014 года комитет EuroNCAP проводит испытания AEB и учитывает их результаты при выдаче «звезд».

Сами системы стали гораздо умнее и совершеннее, а их работа чаще всего основана на комплексе из фронтального радара и камеры, находящейся. Расширился скоростной диапазон, улучшилось быстродействие, а машины научились реагировать не только на себе подобных, но и на пешеходов, велосипедистов и даже крупных животных, вроде лосей, а также автоматически останавливаться перед препятствием при движении задним ходом.

Кстати, все тот же обновленный E-класс W212, а также S-класс W222, умеют тормозить, если при проезде перекрестка есть риск столкновения с машиной, движущейся поперек. А на Volvo XC90 Audi Q7 есть дополнительная функция AEB, благодаря которой при повороте налево через встречную полосу автомобиль самостоятельно затормозит, чтобы избежать аварии с встречным транспортом. Нет сомнений, что в будущем AEB станут еще способнее, но это все равно не повод утыкаться в смартфон за рулем.

2. Автопилот

Речь, конечно, не о полностью автономном вождении, а об умном адаптивном круиз-контроле с функцией подруливания в полосе, который мы-то и привыкли называть автопилотом. Начиная с 90-х две его важнейших составляющих развивались параллельно и независимо друг от друга.

Сперва Mitsubishi и Toyota оснастили свои некоторые модели лидарами для контроля дистанции, затем, в 1998-м, Mercedes S-класса в кузове W220 продемонстрировал первый в мире адаптивный «круиз», задав всем производителям вектор его развития. В 2004-м умный «круиз» научился тормозить до полной остановки, а еще через пару лет у него появилась функция Stop&Go.

Одновременно развивались и системы слежения за разметкой, причем уже в 2003-м Honda Inspire научилась самостоятельно подруливать, активируя электроусилитель, чтобы избежать выхода за пределы полосы, за которой следила камера. В 2006-м году Lexus LS 460 стал одним из первых в мире автомобилей, у которых имелся и подобный ассистент движения в полосе, и адаптивный круиз.

Но лишь в 2013-м две эти системы объединили в полноценный комплекс, и сделали это снова инженеры компании Mercedes на обновленном Е-классе W212 и S-классе W222, которые могут самостоятельно держать дистанцию, перестраиваться при включении «поворотника», тормозить до полной остановки и проходить пологие повороты как на магистралях, так и в пробках.

Однако эти Мерседесы и еще куча более поздних машин (многие модели концерна Volkswagen, GM, альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, BMW и др.) требуют держать руки на руле, иначе подруливание отключится, а настоящий автопилот, не требующий класть ладони на «баранку», появился в 2014 году на Тесле Model S. Он неоднократно обновлялся, но теперь после нескольких смертельных аварий тоже требует придерживать руль. А вот новейший автопилот Super Cruise на Кадиллаке CT6 позволяет освободить руки благодаря специальной камере, направленной на водителя и контролирующей, чтобы он не отвлекался от наблюдения за дорогой. Согласитесь, такой автопилот — отличный помощник в дальней дороге.

3. Матричные и лазерные фары

Чем лучше освещена дорога ночью, тем легче и приятнее по ней ехать. Особенно здорово, когда фары могут работать в режиме дальнего света даже при наличии нескольких попутных и встречных машин. Это возможно при наличии светодиодного модуля высокого разрешения, как у матричных фар, которые впервые появились в 2013 году на обновленном седане Audi A8 в кузове D4.

За неослепляющий дальний свет в одной фаре отвечали 25 светодиодов с независимым управлением, причем как включением, так и яркостью. Год спустя матричную эстафету подхватил Mercedes CLS W218, а затем подобные фары высокого разрешения появились и на многих других моделях Мерседеса и Audi. Сейчас матричный свет есть также у Фольксвагена, Porschе и Рейндж Роверов , причем в каждой фаре нового Туарега аж по 128 диодов!

Лазерный дальний свет правильнее называть лазерно-люминофорным, потому что на самом деле в таких фарах лазер бьют на пластинку из люминофора, которая и является истинным источником света. Впервые фары с таким «прожектором» появились в 2014 году на Audi R8 LMX и BMW i8 и увеличили дальнобойность в два раза, с трехсот до шестисот метров. «Лазерный» дальний активируется автоматически со скорости в 70 км/ч в условиях плохой освещенности и если нет риска ослепить других участников движения.

Сейчас в качестве опции «лазер» можно установить на Audi A7 и A8, на внедорожник Range Rover и его младшего брата Velar, а также на BMW седьмой и восьмой серии, кроссоверы X5 и X7 и даже на новейшую «трешку».

4. Виртуальная приборная панель

Вообще-то электронная приборка впервые появилась еще в 1976 году на суперседане Aston Martin Lagonda , а затем похожими дисплеями оснащалось множество американских автомобилей в 80-е и 90-е, но это были сплошь простецкие монохромные экранчики с изображением цифр, как в калькуляторах, у которых не было даже намека на имитацию настоящих аналоговых шкал.

В 2006-м году первый нарисованный на дисплее спидометр появился на S-классе W221, а в 2010-м полноценная цифровая приборка досталась суперкару Lexus LFA . Правда, она была намного компактнее, чем у вышедшего в 2013-м S-класса W222 с его 12-дюймовым дисплеем вместо привычных циферблатов. А еще через год представили купе Audi TT третьего поколения, у которого тоже был 12-дюймовый «телевизор» высокого разрешения перед водителем. Вот тогда-то цифровая приборка и начала становиться мейнстримом.

Сейчас ей оснащаются многие модели концернов Volkswagen, General Motors , BMW, Jaguar Land Rover, Peugeot , почти все Мерседесы, Volvo и других производителей. Мы любим ругать нарисованные шкалы за их мультяшность (как тут не вспомнить новый BMW X5 ) и несерьезность, но нет сомнений, что виртуальная приборка очень функциональна. Можно менять ее дизайн, выводить на экран любые данные бортового компьютера и карту навигации, а также управлять многочисленными система автомобиля. Так что совсем настоящие аналоговые шкалы станут роскошью.

5. Apple CarPlay и Android Auto

Разномастные мультимедийные и навигационные системы с неудобным и требующим привыкания интерфейсом — давняя проблема автоиндустрии, но в 2014 году владельцы смартфонов Apple наконец-то дождались ее решения.

Был представлен универсальный интерфейс Apple CarPlay, благодаря которому телефон можно подключить к автомобилю по проводу и управлять звонками, сообщениями и самыми важными приложениями прямо с экрана центральной консоли. Причем дизайн и графика интерфейса выглядят точь-в-точь, как на самом Айфоне. Работает и голосовой помощник Siri. Первым автомобилем, поддерживающим Apple CarPlay, стал суперкар Ferrari FF , а затем в течение нескольких лет инициативу подхватили и остальные производители.

Аналогичный интерфейс от Google под названием Android Auto появился на год позже, в 2015-м, а первым автомобилем с его поддержкой стал седан Hyundai Sonata. Пользователям на экране мультимедийной системы также доступны звонки, сообщения, карты, голосовое управление и определенные приложениями.

Сейчас Apple CarPlay и Android Auto есть в огромном количестве автомобилей, однако некоторые производители, например, Jaguar Land Rover и АвтоВАЗ , продолжают игнорировать эти интерфейсы. Кстати, возможно, что вскоре в списке приложений, которыми можно управлять через Apple CarPlay/Android Auto появится и Яндекс. Навигатор.

6. Беспроводная зарядка для смартфона

Если вы не подключаете свой телефон через интерфейсы Apple CarPlay/Android Auto, а просто заряжаете его во время поездки, то можно забыть о вечно перетирающихся и барахлящих USB-проводах и 12-вольтовых зарядниках, потому что уже несколько лет многие автомобили оснащаются беспроводной зарядкой, которая основывается на явлении электромагнитной индукции.

Через катушку в зарядном устройстве пропускается переменный электрический ток, в результате чего возникает переменное магнитное поле. В объекте подзарядки тоже имеется катушка, в которой это переменное поле создает напряжение. Специальная схема в телефоне обрабатывает это напряжение, и оно используется для зарядки аккумулятора.

Автопроизводители решили использовать стандарт Qi, разработанный еще в 2009 году консорциумом Wireless Power, а первой машиной с Qi-станцией стал седан Toyota Avalon 2013 модельного года. В 2014-м она появилась у Лексуса NX, и затем эстафету лениво подхватили другие концерны. Сейчас смартфонов с поддержкой стандарта Qi гораздо больше, чем пять лет назад, но автомобильная беспроводная зарядка по-прежнему не очень популярна и ставится либо в самых дорогих фиксированных комплектациях, либо в качестве опции. Помимо Тойот и Лексусов, она есть на моделях концернов Volkswagen, BMW, Hyundai и Kia, General Motors, Mercedes, Peugeot и других.

7. Бесконтактное открытие багажника

Как открыть багажник, если руки заняты пакетами из супермаркета? Просто махнуть ногой под бампером. Одним из первых автомобилей, на котором появилась эта полезная функция, стал Volkswagen Passat B7 2011-го модельного года. Но если премьера этой фишки на Пассате прошла спокойно, то через год компания Ford разыграла вокруг нее целую рекламную компанию для своего кроссовера Kuga, причем у него пинком можно было не только открыть, но и закрыть пятую дверь.

Принцип действия бесконтактного открытия багажника основан на применении емкостного датчика в заднем бампере, на подобие того, что используется в дверных ручках для бесключевого доступа, но не все так просто. Чтобы избежать ложных срабатываний, например, от проходящих мимо домашних животных, в бампере устанавливается два датчика на разной высоте, и сработать они должны одновременно. Кстати, в компании Kia придумали не слишком изящный способ упростить эту функцию: нужно просто постоять несколько секунд у заднего бампера с ключом в кармане — и багажник откроется. Сейчас функцию бесконтактного открытия багажника предлагают многие автомобили премиального и среднего ценового сегмента, но за нее придется доплачивать.

8. Дистанционное управление автомобилем

Речь, конечно, не идет о том, чтобы носиться по парковке торгового центра, управляя машиной с пульта, как в легендарном фильме «Назад в будущее». Пока автомобили способны проезжать без водителя лишь совсем короткие отрезки на минимальной скорости, чтобы попасть в узкий гараж или на тесное парковочное место. И доступна эта опция очень ограниченному числу моделей.

Помните забавный ролик, в котором двое мужчин на огромных пикапах попытались проучить блондинку, подперев ее «семерку» BMW по бокам, а она просто «достала» машину из западни, нажав на кнопку на брелоке. Именно «семерка» в кузове G11/12 в 2015 году впервые в мире получила функцию дистанционной парковки. Через год этому научились «пятерка» G30 и Е-класс W213, но они, как и «семерка», умеют двигаться только по прямой после того, как водитель поставил машину под правильным углом. Кстати, управлять «ешкой» нужно не с брелок, а через приложение на смартфоне.

А вот обновленный S-класс и Audi A8 последнего поколения пошли дальше и научились перпендикулярной парковке на дистанционном управлении. Так что, придет время и мы будем просто выходить из машины при въезде на парковку, а она уже сама найдет свободное место и пришлет свои координаты на смартфон.

9. Управление жестами

Впервые управление жестами появилось все на той же «семерке» в 2015 году, а через год этому научили и нынешнюю «пятерку». Само собой, нажать на газ или повернуть руль, махая рукой по воздуху, невозможно, зато можно управлять мультимедийной системой. Специальная камера в потолке следит за вашей рукой и распознает нужные движения. Вращая указательным пальцем можно уменьшить или увеличить громкость, проведя им же вперед можно принять входящий звонок, а, махнув ладонью вправо, его можно отклонить. Помимо этого есть специальный жест для того, чтобы вращать изображение с камер кругового обзора, и универсальный жест, который может включать одну из доступных функций, например, построить маршрут домой или выбрать следующий трек.

Управление жестами есть также на автомобилях Volkswagen с топовой мультимедийной системой Discover Pro, например, на модели Arteon, но реализовано оно чуть проще, чем в BMW. Воспринимается один только горизонтальный взмах руки вправо или влево строго около экрана центральной консоли. Таким образом можно перемешаться по меню и пролистывать треки или радиостанции. Ну, а совсем просто поступили в концерне Jaguar Land Rover: в универсале XF Sportbrake и внедорожнике Range Rover с помощью взмаха руки над потолком можно открыть или закрыть шторку панорамной крыши.

10. Электронаддув

Пока в компании BMW увеличивали количество турбин у своего трехлитрового дизеля, доведя его аж до четырех, в Audi решили пойти другим путем и в 2016 году представили заряженный кроссовер SQ7, который стал первым в мире автомобилем с электрическим компрессором или электронаддувом.

Сердце SQ7 — это сложнейший четырехлитровый дизель V8 мощностью 435 л.с. и максимальным крутящим моментом аж в 900 Нм. У него имеется два классических турбонаддува, один из которых с фиксированной, а другой — с изменяемой геометрией. А дополнительно между одним из интеркулеров и впускным коллектором встроен компактный электрический компрессор, который раскручивается до 70 000 об/мин меньше, чем за 250 миллисекунд, и помогает избавиться от турбоямы. С прошлого года этот же мотор ставится на кроссовер Bentley Bentayga , а через некоторое время он, вероятно, появится и на седане Audi A8.

Бонус

Помимо перечисленных технологий, в нынешнем десятилетии появились и другие фишки, среди которых мониторинг усталости водителя (2011 — Mercedes), ассистент выезда с парковки задним ходом, предупреждающий о приближающихся сбоку автомобилях, модные динамические поворотники (2012 — Audi), круговой обзор с возможностью создания 3d-картинки, синтезатор звука двигателя (2011 — BMW), умные стеклоочистители со встроенными отверстиями для «омывайки» (2012 — Mercedes), двери с электромеханическими замками, не позволяющие выйти при опасном приближении другого автомобиля (2017 — Audi), а также камеры вместо боковых зеркал заднего вида (Volkswagen — 2013). /m