Toyota TJ Cruiser может пойти в серию

В иностранной прессе появилась информация о планах руководства компании Toyota довести до стадии серийного производства концептуальный внедорожник Toyota TJ Cruiser, впервые показанный еще в 2017 году.

При длине кузова в 4300 мм, что соответствует компактному Hyundai Creta, модель имеет 2750 мм колесной базы и оригинальные квадратные формы кузова. При этом задние двери выполнены в сдвижном варианте, как у некоторых минивэнов, обеспечивая максимальное удобство посадки и высадки пассажиров.

Также стоит напомнить, что салон концепта Toyota TJ Cruiser предусматривал широкие возможности трансформации, обеспечивая высокую степень удобства для пассажиров и достаточный объем свободного пространства.

allroader.ru

Никаких официальных данных о ходе реализации проекта до настоящего времени нет. Инсайдеры полагают, что товарный вариант внедорожника станет обладателем гибридной силовой установки, сочетающей в себе 2.0-литровый бензиновый мотор и электродвигатель. Именно такое сочетание было предложено для показанного ранее концепта. О мощности силового агрегата в свое время объявлено не было.

Никакой информации о возможных сроках появления TJ Cruiser в продаже пока не приводится.