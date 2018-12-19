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Porsche Boxster и Cayman получили драйверские версии 

Motor.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Porsche представила драйверские версии Boxster и Cayman — 718 Boxster T и 718 Cayman T. Вдохновением для них послужил Porsche 911 T образца 1968 года, а также его современный аналог, ставшие для марки синонимом «чистого удовольствия от вождения».
Оба автомобиля оснащены двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. По умолчанию агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой», а «робот» PDK доступен в виде опции. С места до 100 километров в час Boxster и Cayman T разгоняются за 5,1 («механика») или 4,9 секунды (PDK). В режиме Sport Plus время разгона сокращается до 4,7 секунды.
Расширенный набор оборудования для Porsche 718 T включает в себя спортивное адаптивное шасси PASM с заниженной на 20 миллиметров подвеской, укороченный рычаг КПП со схемой переключения, выполненной в красном цвете, пакет Sport Chrono и 20-дюймовые колеса.
В салоне появились спортивные кресла с вышитыми на подголовниках логотипами 718 и электрорегулировкой в двух направлениях, тряпичные лямки вместо дверных ручек и руль GT диаметром 360 миллиметров. Место мультимедийного комплекса PCM, который можно вернуть назад без дополнительной платы, занял отсек для мелких вещей.
Т-версии «Каймана» и «Бокстера» предлагаются в базовых для моделей цветах, а также двух специальных оттенках: Lava Orange и Miami Blue. Цена по сравнению с аналогично укомплектованными обычными моделями снижена на 5-10 процентов. В Германии спорткары стоят от 63 047 и 65 070 евро соответственно.
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