Hyundai покажет на CES экспериментальный интерьер для беспилотников

Компания Hyundai Mobis, специализирующаяся на поставке запчастей и комплектующих, представит на выставке CES концепт интерьера беспилотника с четвертным или пятым уровнем автономности. Одной из особенностей салона таких автомобилей должно стать цифровое лобовое стекло.

В будущих автономных автомобилях Hyundai Mobis предлагает использовать высокотехнологичное стекло, которые не только может менять степень прозрачности, но и превращаться в огромный дисплей. На него могут транслироваться фильмы или другой развлекательный контент.

Помимо цифрового стекла, беспилотник Hyundai получит систему управления жестами, а также технологию распознавания эмоций. В свой работе она использует камеры, которые улавливают эмоциональные изменения. На основе полученных данные система меняет фоновое окружение в салоне автомобиля, а также может рассказать о вашем состоянии ближайшим беспилотникам.

Ранее Hyundai представил на китайском рынке кроссовер Santa Fe со сканером отпечатков пальцев, встроенные в ручку двери и кнопку запуска двигателя. В Hyundai уверяют, что вероятность взлома их системы составляет 1 к 50 000 — технология в пять раз безопаснее, чем традиционный смарт-ключ.