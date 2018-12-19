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Hyundai покажет на CES экспериментальный интерьер для беспилотников 

Motor.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Hyundai Mobis, специализирующаяся на поставке запчастей и комплектующих, представит на выставке CES концепт интерьера беспилотника с четвертным или пятым уровнем автономности. Одной из особенностей салона таких автомобилей должно стать цифровое лобовое стекло.
В будущих автономных автомобилях Hyundai Mobis предлагает использовать высокотехнологичное стекло, которые не только может менять степень прозрачности, но и превращаться в огромный дисплей. На него могут транслироваться фильмы или другой развлекательный контент.
Помимо цифрового стекла, беспилотник Hyundai получит систему управления жестами, а также технологию распознавания эмоций. В свой работе она использует камеры, которые улавливают эмоциональные изменения. На основе полученных данные система меняет фоновое окружение в салоне автомобиля, а также может рассказать о вашем состоянии ближайшим беспилотникам.
Ранее Hyundai представил на китайском рынке кроссовер Santa Fe со сканером отпечатков пальцев, встроенные в ручку двери и кнопку запуска двигателя. В Hyundai уверяют, что вероятность взлома их системы составляет 1 к 50 000 — технология в пять раз безопаснее, чем традиционный смарт-ключ.
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